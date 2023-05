Saxofonist Tineke Postma zit vol experimenteerdrift en haar improvisatie klinkt soepeler dan ooit ★★★★☆

Voor haar tweede album op het Britse Edition Records formeerde saxofonist Tineke Postma weer een compleet nieuwe band, wat al veel zegt over haar experimenteerdrift en haar weerzin om in herhaling te vallen. Aria is haar achtste album als bandleider en weer klinkt het album anders dan wat eraan voorafging. Alsof ze al jaren met drummer Tristan Renfrow, contrabassist Robert Landfermann en gitarist Ben Monder speelt, zo vanzelfsprekend is het samenspel en Postma zelf lijkt weer soepeler te improviseren dan op haar vorige album Freya (2020).

Voor Aria wilde ze een band met een akkoordinstrument, wat de elektrische gitaar van Monder werd (ook te horen op David Bowie’s met jazzmuzikanten gemaakte zwanenzang Blackstar). Prachtig hoe die na een opening van de ritmesectie gevolgd door melodisch krachtig spel van Postma op altsax in Sankalpa na een paar minuten de compositie met gierende noten overhoop gooit.

Postma (die alt- afwisselt met sopraansax) en Monder vormen een mooi koppel, soms schurend en elkaar prikkelend, dan weer mooi in balans zoals in Frede of elkaar complementerend zoals in het mooi verstilde Still Another Day. Prachtig, veelzijdig album van een knap op elkaar ingespeeld kwartet dat vanaf 19 mei (Bimhuis, Amsterdam) enkele Nederlandse podia zal aandoen.

Tineke Postma Aria Jazz ★★★★☆ Edition Records