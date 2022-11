Saxofonist Marshall Allen houdt op zijn 98ste het Sun Ra Arkestra levend met zijn krachtige geluid ★★★★☆

Sinds orkestleider Sun Ra bijna dertig jaar geleden planeet Aarde verliet, waar hij naar eigen zeggen slechts even verbleef op doorreis vanaf Saturnus, houdt altsaxofonist Marshall Allen zijn nalatenschap in het Sun Ra Arkestra levend.

98 jaar is Allen, die al te horen was op de eerste Sun Ra platen uit de vroege jaren zestig. Living Sky is het tweede studioalbum in 23 jaar van het door hem geleide Sun Ra Arkestra, na Swirling uit 2020. De nieuwe plaat ligt wat gemakkelijker in het gehoor dan Swirling. De harmonieën, gespeeld door de negentien muzikanten, zijn meteen al wonderschoon in Chopin, waarin het orkest een stuk van de componist een afro-latinbehandeling geeft.

Allens geluid op de altsax is nog altijd krachtig en soms ontregelend. In de twee stukken die hij zelf componeerde laat hij de invloed van zijn oude meester goed gelden. Bigbandswing gecombineerd met vleugjes freejazz, elektronica en afro-futurisme vormen op dit album een smakelijke cocktail die naar mee smaakt, waardoor je je dieper in het oeuvre van Sun Ra wilt storten. De mooie melodieën en het knappe samenspel doen hopen op nog een weerzien met het Arkestra in Nederland, voordat ook Allen het ondermaanse zal verlaten.

Sun Ra Arkestra Living Sky Jazz ★★★★☆ Omni Sound