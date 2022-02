Satan met een selfiestick? Nee, een ruiter met lans siert het omslag van De trooster

De tuin der lusten van Hiëronymus Bosch, te zien in het Prado in Madrid, is een groot schilderij. Het drieluik uit circa 1490 is ruim twee meter hoog en bijna vier meter breed en er is zo ongelooflijk veel op te zien, dat je alle details niet in één keer in je op kunt nemen.

Ontwerp Berry van Gerwen, 2018. Beeld De Geus

Daarom was het omslag van Esther Gerritsens romans De trooster in 2018 zo’n verrassing. Ook wie thuis is in het werk van Bosch, zal de sinistere gehoornde figuur niet onmiddellijk hebben herkend: het is een miniem detail uit de linkerbovenhoek van het rechterpaneel van De tuin der lusten, een visioen van de hel.

Details uit het rechterpaneel van ‘De tuin der lusten’. Beeld Getty

De ruiter en zijn lans (‘Satan met een selfiestick’, dacht een collega van de fotoredactie) zijn nietige bijzaken in de grote compositie, maar de uitvergroting laat zien dat Bosch ook op minuscuul formaat spookachtig goed kon zijn.

Berry van Gerwen, de ontwerper van het omslag, herinnert zich dat de afbeelding een idee was van Esther Gerritsen. ‘Ze zocht iets heidens en mysterieus, het moest per se dit fragment worden en het is haar gelukt de uitgeverij te overtuigen.’

Een paar penseelstreken boven de ruiter en zijn secondant (Cervantes moest nog geboren worden, maar je kunt er een diabolische Don Quichot en Sancho Panza in zien) schilderde Bosch nog zo’n duistere miniatuur: een uitgebrande ruïne waarop een gebogen gestalte op de uitkijk staat.

Ontwerp Koppernik, 2022. Beeld Koppernik

Tweede verrassing: precies dit detail staat op De expeditie, de roman uit de jeugdjaren van Wessel te Gussinklo, die nu, zestig jaar na voltooiing, voor het eerst in druk verschijnt.

‘Wessel wilde iets met vuur en duivels’, zegt Chris de Jong van uitgeverij Koppernik. ‘Het moest passen bij de verteller in De expeditie, een jonge auteur die nogal woest tekeergaat. Op Twitter volg ik de Boschbot, die elke dag een ander miniem fragment van De tuin der lusten laat zien. Die twee dingen bij elkaar hebben dit omslag opgeleverd. Esther Gerritsens roman kende ik niet, een wonderbaarlijk toeval dus.’