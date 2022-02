‘Sartre & De Beauvoir’ is zó meeslepend uitgevoerd dat je bijna hallucinerend de zaal uit loopt ★★★★★

Frank Focketyn en Sien Eggers in ‘Sartre & De Beauvoir’. Beeld Koen Broos

Ze beschrijft hem als een klein mannetje (1,55 meter), scheel en lelijk. Toch werd hij haar grote liefde, en dat bleek wederzijds. Jean-Paul Sartre en Simone de Beauvoir, twee Franse filosofen uit de vorige eeuw die vooral wereldberoemd werden omdat ze ook een echtpaar waren. En zo verschillend: hij met zijn aandachttrekkerij en clowneske grappen, zij veel meer beschouwend, naar binnen gekeerd. Maar allebei uitermate overtuigd van hun excellentie, en hun eigen gelijk.

Ze zijn door de tijd een beetje uit het zicht geraakt, maar Het Zuidelijk Toneel zet ze weer even in de schijnwerpers. In het theater, dé plek waar zo’n kleurrijk stel op rustige wijze zijn verhaal kan vertellen. Wie waren ze, waarvoor stonden ze ook alweer, hoe extreem en omstreden waren hun denkbeelden? En waarom hielden ze zo van elkaar, soms tegen beter weten in?

Het komt allemaal voorbij in de voorstelling Sartre & De Beauvoir waarin de Vlaamse acteurs Frank Focketyn en Sien Eggers de beide filosofen spelen. Gezeten op twee rieten stoelen, bistrotafeltje tussen hen in en de blik gericht op de zaal – op het publiek dat, in mijn geval althans, volledig opging in hun theatrale vertelling. Dit is honderd procent teksttoneel, maar zó goed uitgevoerd, zó meeslepend verteld, dat je na anderhalf uur bijna hallucinerend de zaal uit loopt.

Stefaan Van Brabandt schreef de tekst en regisseerde de voorstelling; eerder maakte hij al producties over Socrates, Marx en Spinoza. Dit nieuwe stuk is een geraffineerde mix van biografische wetenswaardigheden en toegankelijk filosoferen over relaties, seks, politiek en maatschappij. De Beauvoir, afkomstig uit verarmde adel, was voorbestemd te trouwen en in de vergetelheid te raken; door haar ontmoeting met Sartre werd ze als het ware opnieuw geboren. Sartre is in deze voorstelling de soms geniale charmeur die er niet voor terugdeinst het bed met jonge studentes te delen.

Het stel behoort tot de intellectuele elite van Parijs en vertelt daar smakelijk over. De Beauvoir is hilarisch openhartig over haar weerzin tegen het krijgen van kinderen. Hun dialoog over hoe een relatie tot een succes te maken – geen monogamie, geen jaloezie, en volledige openheid – klinkt verfrissend. Ze kiezen voor radicaal engagement, maar vergeten hun eigen belang niet. Schrijven is leven, dat is wat hen bindt.

Sien Eggers en Frank Focketyn leveren in deze voorstelling een formidabele prestatie. In België zijn ze wereldberoemd, mede door de tv-series waarin ze te zien zijn geweest. Maar het zijn echte toneelacteurs, die eerder werkten met regisseurs als Dirk Tanghe, Luk Perceval, Johan Simons en Milo Rau. Focketyn heeft altijd iets droogkomisch in zijn spel, iets onverwacht geks. Eggers is ongrijpbaarder, lucide bijna; haar tekstbehandeling is wonderbaarlijk, met die lachjes tussendoor, die stem die ineens van hoog naar laag kan schieten, die fluisterwoordjes, de mijmeringen. In Sartre & De Beauvoir valt hun talent prachtig samen. Spelen als een daad van verzet, dat is wat hun personages willen. Totdat ze aan het eind weer langzaam vervagen.