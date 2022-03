Sarah Grothus trekt je een andere wereld in, maar is dit het hiernamaals of een voorgeborchte van de hel?

Sarah Grothus, ‘I catch the wave and fly away’ (2015). Beeld Museum Tot Zover

Met Tot Zover, het enige museum in Nederland over de dood, is iets bijzonders aan de hand. Het is alsof de locatie van dit bescheiden gebouw, namelijk de Amsterdamse begraafplaats De Nieuwe Ooster, alle kunstwerken die er te zien zijn met extra betekenis injecteert. In de nabijheid van Magere Hein sla je al snel aan het associëren over sterfelijkheid, rouw en verlies. Rijke thema’s waarbij je – in gelukkige omstandigheden – niet elke dag stilstaat, maar die bijzonder goed samengaan met kunst.

Ook bij de fantasierijke schilderijen van de Duitse kunstenaar Sarah Grothus (1984) doet de omgeving haar werk. Grothus schildert grote doeken vol gesluierde kleurlagen waaruit ijle figuren tevoorschijn komen. Ze trekt je een andere wereld in, maar wat voor wereld dat precies is blijft ongewis. Er zijn geen herkenbare ruimten of landschappen, geen voorwerpen die een plek of tijd verraden. Toch gaan je gedachten in de tentoonstelling Schemering gelijk een richting op: is dit het hiernamaals? Of een voorgeborchte van de hel?

Dubbelzinnigheid

Beide zijn mogelijk. Die ambiguïteit maakt dat je eindeloos naar deze schilderijen kunt blijven kijken. Het ene moment lijken ze sprookjesachtig, dan weer gruwelijk. Die dubbelzinnigheid zit onder andere in de figuren die zich in de tussenruimten ophouden. Soms zijn ze zo ijl geschilderd dat ze aan geesten of elven doen denken. Op andere plekken lijken ze eerder op middeleeuwse duivels, of op de broertjes en zusjes van Gollem uit In de ban van de ring. Ze zijn niet oud en niet jong, niet echt menselijk, maar ook niet dierlijk. Ze lijken elkaar te omhelzen, of grijpen ze elkaar naar de keel?

Grothus is op haar best in dat tussengebied. In de voorste zaal begint Schemering heel krachtig; daar hangt onder andere het dramatische De geesten zijn met ons (2020), een schilderij van 3 bij ruim 7 meter. De intense kleuren dragen mee aan de ongewisse sfeer. In de onderste helft van het doek contrasteert azuurblauw met smoezelige aardetinten. Bovenin gaan zachte zonsondergangtinten samen met giftig oranje. Tel daar nog bij op dat dit schilderij voor een raam is geplaatst, waardoor het licht van buiten door de verf heen schijnt. Het is alsof de lucht in brand staat.

‘Schemering’ (installatiefoto). Een stukje gang is omgebouwd tot een uitgerekte doodskist met beschilderde wanden. Beeld Sarah Grothus/Museum Tot Zover

Onderweg naar de tweede zaal tref je de blikvanger van de tentoonstelling: een stukje gang is omgebouwd tot een uitgerekte doodskist met beschilderde wanden. Het gevoel dat je krijgt wanneer je door die tunnel loopt is tegelijkertijd geborgen en beklemmend – weer die dubbelzinnigheid. Toch verliest de tentoonstelling hier gaandeweg iets van haar kracht.

Waar de figuren eerder op verschillende manieren waren te interpreteren, is de link met de dood hier wel heel letterlijk. Te beginnen, natuurlijk, bij de doodskistvorm van de tunnel. De schilderijen op de wanden van de doodskist en in de laatste zaal zijn nog steeds indrukwekkend, maar wel beduidend minder subtiel. Onbestemde fantasiewezens maken plaats voor doodskoppen en skeletten. Dat is dan weer het nadeel van dit museum. Kunst die al heel letterlijk naar de dood verwijst, loopt het risico hier een beetje plat te slaan.

Sarah Grothus, Schemering. T/m 27/3, Museum Tot Zover, Amsterdam.