Sara’s mysteries is een ontroerende en onbevangen podcast over de kleine raadsels des levens

Podcastmaker Sara de Monchy met Roos (l) in de aflevering ‘De vreemde buren’ van Sara’s Mysteries Beeld Sabine Rovers

​Wie zijn de vreemde buren van Roos, die nooit buiten komen en altijd de gordijnen dicht hebben? Of: wat betekenen de woorden van het slaapliedje dat Dunyahs vader vroeger voor hem zong, vlak voordat hij uit Dunyahs leven verdween?

Kun je een true crime-podcast maken voor kinderen, vroeg theater- en podcastmaker Sara de Monchy (27) zich af. Dat het kan, bewijst ze met haar even sprankelende als ontroerende podcast Sara’s mysteries (Zapp en de NTR), die onlangs het derde seizoen inging. Kinderen blijken – niet geheel verrassend wellicht – een buitengewoon talent voor het opmerken van mysteries te hebben.

Waar podcasts over waargebeurde misdaad voor volwassenen zich eerder buigen over onopgeloste verdwijningen of moordzaken onderzoekt De Monchy samen met kinderen in de leeftijd tussen de 10 en 13 jaar raadsels die ze uit hun eigen levens aandragen. Zoals: van wie is de geheimzinnige portemonnee, waar leidt de donkere tunnel onder de brug naartoe en wie legde stiekem een beschilderd steentje op mijn fietszadel?

De Monchy gaat met de kinderen op genre-getrouw onderzoek: ze praten met mensen die iets zouden kunnen weten en met experts (‘Dus u weet alles van lieveheersbeestjes?’), ze bellen aan bij onbekende mensen en ze speuren op internet (‘Internet heeft geen idee’).

Verademing

Het knappe is: elk alledaags raadsel levert daadwerkelijk een spannend verhaal op. En dat is te danken aan de maker, een echte verhalenverteller, die voor haar podcast de oversteek van de volwassen belevingswereld naar die van de kinderen maakt. Dus als Luuk oppert dat het geheime luik op zijn school misschien naar een ruimte leidt waar in de oorlog onderduikers hebben gezeten, gaat De Monchy mee in zijn verhaal. Dat zij al heeft gezien dat de school ver na de oorlog pas is gebouwd, is bijzaak.

Wie ben ik om te vertellen wat wel en niet waar is of hoe de wereld in elkaar zit, zegt ze erover in een interview op Radio 1. Het maakt de podcast tot een verademing – juist ook voor volwassenen. Omdat de afleveringen stuk voor stuk een ode aan de verbeeldingskracht zijn. Want als fantasie een spier zou zijn, lijkt het soms alsof volwassenen simpelweg vergeten die te trainen. Podcast is er het uitgelezen medium voor.

Het uitgangspunt dat kinderen – nog ongehinderd door met de jaren verzameld realisme of belemmerende levensbagage – vrijuit kunnen fabuleren, zorgt voor zoveel onbevangenheid aan waarneming en ingevingen dat een beetje luisteraar zich vroeg of laat toch begint af te vragen of er echt een mythisch oerdier door Jules’ dorp sluipt en of de vriendinnen Lot en Lou het hoofdkwartier van een lokale roversbende hebben ontdekt.

Levensvragen

De leeftijdsgroep van kinderen tussen de 10 en 13 jaar is perfect gekozen. Ze bevinden zich op het snijvlak van kindertijd en puberteit, staan op de drempel van een periode waarin de onttovering genadeloos zal intreden. De kinderen in de podcast zijn als het ware nog precies kind genoeg, ze kunnen nog nét genoeg in vervoering raken van zaken die de logica overstijgen.

Ook zijn het stuk voor stuk rasdetectives én levensvragenstellers.

‘Er zit altijd een kind tegenover je dat iets groters te vertellen heeft dan het mysterie dat je probeert op te lossen’, zegt De Monchy daarover. ‘Je hoeft alleen maar goed te luisteren.’ Een advies om in acht te nemen, te beginnen met haar podcast.

Soms is de afloop van een aflevering spectaculair, soms blijven kind, Sara en luisteraar met meer vragen achter dan ze begonnen. Soms is de zoektocht aangrijpend, zoals de aflevering met Dunyah, die na verschillende omwegen zijn aan schizofrenie lijdende Senegalese vader na jaren aan de telefoon krijgt. En soms is een luik gewoon een deurtje waarachter de kruipruimte zit voor een loodgieter. Ook dat hoort bij het leven.

Sara’s Mysteries

Een podcastserie van Sara de Monchy bij NPO/Zapp

★★★★☆