Sara Burgerhart is grappig, modern en rijk, júíst met al die 18de-eeuwse woorden

‘Was ik maar opgegroeid zonder mobiele telefoon, dan had ik meer gelezen en kende ik nu veel moeilijke woorden’, verzuchtte mijn dochter (16). Ze hing ondersteboven op de bank en had in de klas net de Verlichting behandeld, en in de slipstream daarvan de eerste brievenroman die in Nederland verscheen: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart uit 1782, waarin de eigenzinnige Sara een aantal ongelukkige liefdesavonturen beleeft en maar met moeite op het rechte pad kan blijven, vooral als zij wordt verleid door de flamboyante ‘R’. Als ze bijna door hem wordt verkracht, komt ze tot bezinning.

De auteurs, het schrijversduo Betje Wolff en Aagje Deken, steken in de roman hun didactische bedoelingen niet onder stoelen of banken. Ze willen de moderne opvattingen van de Verlichting uitdragen, gebaseerd op ratio en wetenschap, en tegelijkertijd een nieuwe, burgerlijke moraal onder de aandacht brengen, met meer nadruk op vrijheid en gelijkheid. Als reactie op het dogmatische autoriteitsgeloof krijgen allerlei in hun ogen achterhaalde denkbeelden ervan langs – vooral gelovige en devote dwepers moeten het ontgelden.

De roman wist op geen enkele manier de aandacht van mijn dochter te trekken, ze was verbaasd dat ik er zo enthousiast op reageerde. ‘Een van mijn favoriete boeken uit de Nederlandse literatuur!’, riep ik. ‘Zo grappig, zo rijk, en toch ook zo modern!’

175 brieven

Sara Burgerhart is een wees uit de gegoede burgerij, die na het overlijden van haar dierbare ouders haar intrek moet nemen bij een inhalige en zure tante, het huis ontvlucht en onderdak vindt bij de ruimhartige weduwe Spilgoed aka Maria Buigzaam, bij wie ook drie andere jonge vrouwen inwonen. Met haar in Parijs wonende, nobele voogd Abraham Blankaart (let op de allegorische namen) bespreekt Sara uitvoerig haar ongenoegen en verdriet. De eerste brief is van Blankaart aan Sara. Hij begint met ‘Lieve jonge Juffrouw!’ en sluit af met ‘vaarwel, leef vrolijk, wees gegroet van uw toegenegen voogd’ – kom daar nog maar eens om tegenwoordig.

De roman bevat 175 brieven, niet alleen tussen Sara en haar voogd, maar ook tussen Sara en haar vriendinnen, tussen haar godvrezende tante (‘een geveinsde, inhalige feeks’) en de ‘heilige sukkelaars’ uit haar kennissenkring, tussen de weduwe Spilgoed en Abraham Blankaart en Sara en haar vele aanbidders. De brieven zijn opvallend direct: ruzietjes worden benoemd en uitgepraat, liefdes zonder enige terughoudendheid verklaard – óók door mannen, die daarbij met het grootste gemak huilen (‘Wilt gij wel geloven mevrouw, dat uw brief mij een traan of vier gekost heeft’) of ander fysiek ongemak ondervinden (‘Ik ontstelde zo, dat mijn theekopje in mijn hand beefde’). Maar er wordt vooral veel, heel veel geroddeld, in overdadig vocabulaire. Zo schrijft Sara over haar tante aan haar vriendin Aletta Brunier (‘Chère Letje!’):

Zij werd geholpen door haar hottentot van een meid, die mij dorst te zeggen, dat zij ook danig ontsticht was. Mét wordt er gebeld. Brecht, die volmaakt een zog van een bollebuisjeswijf gelijkt, waggelde naar voor, en tante gaf mij een verbruide oorveeg, omdat ik bleef spelen. ‘Juffrouw, daar is broeder Benjamin.’ Daar kwam broeder, een luie zuipzak van een kerel, in een paarse japon.

Enthousiast droeg ik de passage voor aan mijn dochter, die me meewarig aankeek. Even later, toen ze in een verkeersopstopping verzeild was geraakt, appte ze me in haar eigen taal: ‘De situ is hef.’

Kortere zinnen, modernere woorden

Misschien dat de onlangs verschenen hertaling van letterkundige en schrijver Tonnus Oosterhoff soelaas kan bieden. Oosterhoff kiest in zijn hertaling voor kortere zinnen, vervangt Franse uitdrukkingen deels door Nederlandse en woorden van toen door modernere varianten.

Dat begint al bij het inleidend schrijven van Wolff en Deken, die de lezeressen aanspreken met het heerlijke ‘Nederlandse juffers!’. Oosterhoff maakt daarvan ‘Meisjes van Nederland!’ Een ‘ootmoedige dienaar’ wordt een ‘dienstwillige dienaar’, een ‘vief platje’ een ‘kwieke stouterd’ en een ‘slokkerd’ een ‘sul’.

Dat heeft als voordeel dat de roman prettiger en makkelijker leest (liever luie lezers dan niet-lezers, is het argument dat in het debat over hertalen vaak wordt aangehaald), maar als nadeel dat er een enorme rijkdom aan woorden uit de 18de eeuw verloren gaat. En juist in dat onuitputtelijke vocabulaire ligt het plezier van deze roman. De woorden zijn misschien oud, maar zeker niet verouderd – eerder vergeten. Ik zou me liever ‘altoos proper en enigszins modieus’ kleden dan ‘netjes en een beetje volgens de mode’. Beter zou ik iemand uitmaken voor ‘hanenveer’ dan voor het hertaalde ‘agressieveling’. Graag zou ik een brief ondertekenen met ‘par bouchées’ in plaats van met ‘Ik spreek je snel’. Hoe rijk klinkt ‘een zweem van beuzelachtigheid’ in plaats van ‘zulke kleinigheden’. En neem de koosnaampjes en afkortingen van namen: Anna wordt Naatje (en liever geen Anneke, zoals in de hertaling).

Een pijnlijke ontmoeting

Ook thematisch kan de roman nog prima met de tijd mee. Natuurlijk, Sara Burgerhart transformeert uiteindelijk tot ideale echtgenote en verstandige huismoeder, maar daaraan vooraf gaat een pijnlijke ontmoeting met ‘R’, ondanks herhaaldelijke waarschuwingen van Maria Buigzaam (‘Ik heb geen behagen in de heer R’) en haar aanbidder Hendrik Edeling (‘R is de snoodste kerel die ooit der sekse lagen legde’).

Sara Burgerhart durft het voorval met ‘R’ niet mondeling aan haar dierbaren op te biechten en schrijft daarom een verklaring, die de sleutelscène vormt van de roman en waarin Sara deels in dialoogvorm beschrijft wat er is gebeurd. Een passage:

Sara: ‘Schelm! Deugniet! Judas!’ (Hertaling: ‘Vuilak! Rotzak! Gemene judas!’)

R: ‘Gij zijt vrijwillig meegegaan, met een man, die smoorlijk op u verliefd is.’

Sara: ‘Gij zijt niet boven de wetten.’

R: ‘Weet gij wel, dat de rechter geen notitie weet van zo een galanterietje?’

En zo zijn we, ruim twee eeuwen later, geen spat opgeschoten. ‘O mijn vriendinnen’, vraagt Sara zich af, ‘heb ik mij zelf dan iets te wijten, gaf ik aanleiding; immers niet met mijn weten?’

In de hertaling is R een kwaadaardige kerel, een schurk en dat komt net niet zo stevig over als in de originele tekst, waarin Wolff en Deken strooien met adjectieven om het maximale effect te sorteren. Bovendien geeft juist het vocabulaire de brieven humor en een zekere lichtvoetigheid, waar de moderne lezer zich aan kan laven en kostelijk om kan lachen. Hoe tragisch soms ook de gebeurtenissen, het schrijfplezier spat van de pagina’s. Nederlandse juffers, léés deze roman!

Betje Wolff en Aagje Deken: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Hertaald door Tonnus Oosterhoff.

Uitgeverij kleine Uil; 400 pagina’s; € 23,50.

Betje Wolff en Aagje Deken: Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart. Astoria Uitgeverij; 320 pagina’s; € 21,99.