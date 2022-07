Saoedi-Arabië steekt miljarden in Vallei der Kunsten

Impressie van Ahmed Maters installatie voor de Vallei der Kunsten.

Welkom bij de club: de club van niet meer in olie, maar in toerisme en kunst handelende oliestaten. Een paar jaar geleden presenteerde Saoedi-Arabië zijn plannen voor de toekomst. ‘Vision 2030’ heet het programma, ontvouwen door de heersende kroonprins, Mohammad bin Salman. Vision 2030 moet de Saoedi’s de weg wijzen in tijden dat de olieproductie ten einde loopt en andere inkomstenbronnen moeten worden aangeboord, zoals toerisme en kunst. Golfstaten als Qatar, Dubai en Abu Dhabi waren al eerder op dat idee gekomen. Nu volgde ook het grootste land op het Arabische schiereiland. En ze pakken het daar gelijk groter dan groots aan.

Plaats van handeling: een 25 vierkante kilometer groot stuk woestijn, omgedoopt tot Wadi AlFann, Vallei der Kunsten – een evidente verwijzing naar de Vallei der Koningen in Egypte, waar de beroemde faraograven liggen van onder anderen Toetanchamon. Ook in de Saoedische kunstvallei liggen ongeveer honderd koningsgraven uit het begin van onze jaartelling, waarvan sommige spectaculair uitgehakt in de rotsen. Het gebied werd in 2008 door Unesco toegevoegd aan de lijst van Werelderfgoed.

Jim Denevan met zijn installatie Angle of Repose op de tentoonstelling Desert X AlUla. Beeld Desert X AlUla 2022

De Saoedische koningsgraven waren de eerste aanleiding om het gebied te exploiteren. Niet alleen met aandacht voor kunst en erfgoed. Reizigers naar de stad AlUla (zo’n 45 duizend inwoners) kunnen straks ook ballonvaren, paardrijden over een parcours van 120 kilometer, speuren naar de Arabische luipaard die speciaal in het gebied wordt uitgezet en overnachten in het ‘eco-resort’ van Jean Nouvel, de Franse sterarchitect die daarvoor een complete rots laat uithakken.

Afgelopen week werd een tipje van de sluier opgelicht. Zo worden in de vallei van AlUla, in het noordwesten van het land, vijf permanente sculpturen geplaatst. Daarvoor nodigde de Engelse tentoonstellingsmaker Iwona Blazwick, directeur van de Whitechapel Gallery in Londen, vijf kunstenaars uit. Onder hen twee oude rotten van de (Amerikaanse) landschapskunst, Michael Heizer en James Turrell, plus de Saoedische Manal AlDowayan en Ahmed Mater en de Hongaars-Amerikaanse Agnes Denes.

In 2035 moet alles klaar zijn. De Saoedische overheid mikt dan op twee miljoen bezoekers per jaar. De totale kosten: ergens tussen de 17 en 24 miljard euro.

De installatie Camouflage 2.0 van Zeinab Alhashemi op de tentoonstelling Desert X AlUla. Beeld Desert X AlUla 2022

Voor de culturele en logistieke invulling van het programma werd in 2018 een contract met Frankrijk gesloten. Het leidde tot de oprichting van de gezamenlijke organisatie, AF AlUla, waarbij de eerste twee letters staan voor Agence Française. Doel: om met de naar schatting acht of negen te bouwen musea van de vallei een ‘levend museum’ te maken. In die musea zal straks werk van Anish Kapoor, Yayoi Kusama en het 450 miljoen dollar kostende schilderij Salvator Mundi van Leonardo da Vinci te zien zijn. De Fransen zijn voorts betrokken bij de oprichting van verschillende educatieve centra en de ontsluiting van het ontoegankelijke gebied, waar op den duur een ‘Smart City’ zal verrijzen.

‘Wetenschappelijk directeur’ van AF AlUla is de Fransman Jean-François Charnier. Hij was eerder verantwoordelijk voor de inrichting en aankopen van het Louvre-museum in Abu Dhabi. In gesprek met de Volkskrant, zes jaar geleden, liet Charnier weten dat Louvre Abu Dhabi ‘een oase [wordt] waar mensen uit alle windstreken samenkomen’. In vergelijkbare woorden vertelde hij, tijdens een videoconferentie vorig jaar, dat ook de AlUla-vallei een ‘deur naar de wereld’ zal worden. ‘Een barometer van sociale veranderingen.’

De vijf beelden, die in de komende twee jaar zullen worden geplaatst, zijn niet de eerste artistieke activiteiten in dit gebied. Twee jaar geleden was er de buitententoonstelling Desert X te zien en er waren optreden van de Italiaanse tenor Andrea Bocelli, de Chinese pianist Lang Lang en popsterren Mariah Carey en Rod Stewart. Ondanks alle kritiek op de strikte Saoedische politiek is het cultuuraanbod volgens de supervisor van de kunstvallei Amr AlMadani te verantwoorden, omdat ‘cultuur niets met politiek te maken heeft’, zo liet hij in The New York Times weten.

De installatie Dark Suns, Bright Waves van Claudia Comte op de tentoonstelling Desert X AlUla. Beeld Desert X AlUla 2022

Dat is moeilijk te geloven. De Saoedische overheid mag dan vrouwen een rijbewijs gunnen en meer (kunst)toeristen het land binnenlaten, begin dit jaar werden er op één dag 81 executies uitgevoerd. Saoedi-Arabië is nog steeds betrokken bij de oorlog in Jemen en iedereen herinnert zich de moord op columnist Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul.

Het gebruik van kunst als een onschuldig ogende dekmantel voor sociale onrechtvaardigheden, geweld en onderdrukking wordt gezien als een vorm van witwassen, of ‘kunstwassen’, zoals The Art Newspaper het verwoordde. Voor tentoonstellingsmaker Iwona Blazwick blijft haar missie evenwel duidelijk: ‘Als je geïnteresseerd bent in mensenrechten, ben je geïnteresseerd in verandering. (...) Die zie ik in de systematische manier waarop kunst en cultuur in het [Saoedische] schoolsysteem worden verwerkt.’