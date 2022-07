Sander Kollaard kiest klassiekers voor zijn zomerbibliotheek: ‘Al lezende werd ik volwassen’

Beeld Erik Smits

Het ware lezen is het lezen dat ik deed als jongen, met een boekje in een hoekje, zoals mijn ouders dat beschreven. Ik las, ik was weg. Ik dwaalde in verre, vreemde werelden, verlost van wat ik kende, ontdaan van een vrije wil, in de ban van een schrijver die met woorden (woorden!) mijn voorstellingsvermogen kaapte. Het was een zalige gevangenschap van lange winteravonden, dagen aan het strand en uren achter in de auto op weg naar het zuiden, betoverd door een boek.

Dat jongelingenlezen was ook vrijgelaten worden aan het eind van een boek, ontwaken uit dat lezen en terugkeren naar een wereld die met elk boek net even anders was geworden. Ze voelde anders. Ze was lichter en ruimer. Pas veel later begreep ik dat niet de wereld was veranderd, maar ik: dat ik door het lezen mogelijkheden zag die me eerder waren ontgaan.

Lezen was in het prilste stadium ook vraatzuchtig lezen. Ik las alles. Ik las Arendsoog en Dik Trom en Pietje Bell. Ik las Asterix, Lucky Luke en Suske en Wiske. Als mijn eigen boeken ‘op’ waren, las ik de Maigrets van mijn ouders of Pitty naar kostschool van mijn zusjes. Elk boek was goed. Ik kan me niet herinneren in die tijd ooit een boek verveeld te hebben weggelegd. Niettemin ben ik verreweg de meeste boeken die ik toen las vergeten. Zelfs de boeken waar ik de beste herinneringen aan bewaar, zoals de deeltjes van de Kameleon, over Hielke en Sietse Klinkhamer en de boerenknecht Gerben, zijn verdwenen: ik las ze allemaal en vaak meerdere keren maar ik herinner me er vrijwel niets van.

1. De AFC-ers van J.B. Schuil.

Van al dat jongelingenlezen is De AFC-ers van J.B. Schuil me het beste bijgebleven. De reden daarvoor is niet alleen dat het over voetbal ging, hoe aantrekkelijk dat ook was, maar omdat het me leerde wat verliefdheid was nog voordat ik dat zelf had ondervonden. De held van het verhaal is Eddy Lomans. Hij is een jonge ster bij AFC, klein, niet al te sterk, maar snel, slim en behendig, een soort Johan Cruijff voordat de echte Cruijff was geboren (het boek is uit 1915). Veel van de avonturen gaan over voetbal, maar het hoogtepunt is een schaatstocht. Eddy schaatst samen met zijn meisje, Kitty, en ze zwieren sierlijk over het ijs. Dan rijden ze in een wak. Eddy’s beste vriend Keesje Brummer is achteropgeraakt maar hoort de kreten en schaatst als de weerlicht naar de drenkelingen toe, springt in het wak, en houdt Eddy net lang genoeg boven water om zijn leven te redden. Ze worden opgevangen in een boerderij. Daar doen ze hun natte kleren uit, worden warm geschuierd met ruwe handdoeken, krijgen karnemelksepap in een warme boerenkeuken, en slapen een paar uur in een bedstede. Met de broeierigheid van die beschrijvingen ontwaakte mijn seksuele verbeelding, die meteen vol gas gaf: het waren niet meer louter rode oortjes die mijn leesopwinding verrieden.

In de laatste wedstrijd wordt AFC dankzij Eddy kampioen. Iedereen juicht, inclusief Kitty, die bovendien zwaait met haar zakdoekje. Eddy ziet het en vergeet alles om zich heen want ‘hij zag alleen maar Kitty en hij zwaaide uitgelaten van vreugde met beide armen in de lucht’. Ik sloeg het boek dicht, zuchtte een paar keer diep, en wist dat alles anders was geworden.

2. Alice in Wonderland van Lewis Carroll.

Terwijl ik las, groeide ik op. Of beter misschien: omdat ik las groeide ik op, op zijn minst als lezer. Van lieverlee werd ik kieskeuriger en daarmee werden de boeken die ik las beter en dat wakkerde de leeszucht verder aan. Ik had het grote geluk dat bij ons thuis overal boeken te vinden waren. De woonkamer stond er vol mee. Mijn oudere broer had een kamer vol boeken. Ik kreeg boeken op mijn verjaardag en ging geregeld naar de bibliotheek. Boeken waren zo gewoon dat ik een vaag medelijden voelde als ik thuiskwam bij vrienden en nergens boeken zag – of op zijn best een rijtje Konsaliks. (Ik herinner me nog een uitzondering: bij een van mijn vriendjes thuis was De seksueel actieve vrouw te vinden, dat mijn opwinding fiks aanjoeg, vooral door de illustraties. Een paar jaar geleden heb ik een tweedehands exemplaar gekocht met het idee er in een roman iets mee te doen. Daar is nooit iets van gekomen maar het bood boeiende lectuur, zij het niet altijd bemoedigend, want ik las onder meer dat ‘bekwame minnaars onder mannen met voldoende uithoudingsvermogen nog altijd uitzonderingsgevallen zijn’.)

Van de boeken die ik in deze tijd las, is het Alice in Wonderland van Lewis Carroll dat boven komt drijven. Iedereen zal het verhaal zo’n beetje kennen. Alice tuimelt in Wonderland als ze een wit konijn volgt dat in kennelijke haast voorbijkomt. ‘O wee, o wee, ik kom vast te laat’, zegt het dier, terwijl het zijn zakhorloge raadpleegt. Ze valt achter hem aan in een eindeloos diep konijnenhol en komt in een wonderwereld waarin niets is wat het was, waarin ze krimpt en bijna verdrinkt in de tranen die ze eerder heeft vergoten, en waarin haar begrip op de proef wordt gesteld in verwarrende gesprekken.

Ik heb het boek nog altijd. Uit de passages die ik indertijd heb gemarkeerd, maak ik op dat het de lichtvoetigheid was die me aansprak. Carroll laat zien hoe je op een laconieke manier serieus kunt zijn. Vaak gebruikt hij humor. De hartenkoningin eist bij de minste of geringste tegenspraak om onthoofding. Dat dreigt ook Alice te gebeuren, maar die heeft inmiddels door hoe je een bullebak de voet dwars zet. ‘‘Onzin’, zei Alice luid en beslist en de Koningin zweeg.’ In een van de vermakelijkste scènes is Alice op de thee bij de Hoedenmaker, de Maartse Haas en de Zevenslaper, die er genoegen in scheppen om Alice in verwarring te brengen. Als ze Alice een onmogelijke vraag stellen, doet ze haar best. ‘‘Nee, nu u het vraagt’, zei Alice verbaasd, ‘ik denk niet...’’ Op dit punt wordt ze hardhandig de pas afgesneden door de Hoedenmaker met een wijsheid die vaagjes aan Wittgenstein doet denken. ‘‘Dan moet je ook niets zeggen’, zei de Hoedenmaker.’

Al lezende werd ik volwassen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, omdat je als lezer niet in elk opzicht volwassen wordt. Lezen vereist dat je een eigenschap behoudt die al heel vroeg bij kinderen te zien is: het vermogen om tegelijkertijd te begrijpen dat iets spel is, doen-alsof, en je er toch door mee te laten slepen. Ik zag dat bij mijn 3- of 4-jarige kind, die heel goed begreep dat mijn hand geen pratende beer was, maar zich toch door die beer liet verleiden. Schrijvers doen een beroep op dat vermogen door van hun lezers suspension of disbelief te vragen: natuurlijk zuig ik alles uit mijn duim, zeggen ze, maar doe gewoon alsof je me gelooft. Ik zal je rijkelijk belonen.

3. Oud en eenzaam van Gerard Reve.

Ik herinner me dozijnen boeken die ik in mijn studententijd las, altijd gulzig, maar geen schrijver las ik zo vol overgave als Gerard Reve. Ik las alles, de romans en verhalen, de essays en brieven, en niet een keer, maar vaak twee, vijf of tien keer. Het is me vaker overkomen dat ik een schrijver obsessief las, maar bij Reve was dat extreem. Het is me altijd ontgaan waarom. Ik was homoseksueel, katholiek noch drankzuchtig. Hooguit deelde ik zijn afkeer van het communisme, niet om me af te zetten tegen een vroom communistisch milieu, zoals Reve, maar omdat ik dissidenten als Solzjenitsyn, Sacharov en Boekovski las.

Als ik er nu een gooi naar doe, was het denk ik de melancholie in Reves werk die me raakte, een besef van onvervuld verlangen, van onmacht en onvermogen. Alles is verdriet. Niets heeft ook maar de geringste zin of betekenis. Reve was een modern Prediker.

Kenmerkend is de opening van de relatief late roman Oud en eenzaam, uit 1983, die tot mijn favorieten behoort. Zoals in vrijwel al zijn werk is hij zelf het onderwerp, niet in strikt autobiografische zin, maar omdat hij zijn eigen, gecompliceerde innerlijk leven probeerde te peilen. Hij richt zich onmiddellijk tot de lezer met de bekentenis dat hij geen idee heeft waarom hij alweer aan een nieuw boek is begonnen. ‘Als zo dikwijls, komt ook nu mijn eigen leven mij als onbelangrijk en zinloos voor, en zie ik nergens in dat leven iets dat groots of heldhaftig genoemd zou mogen worden of dat, in helderheid en geladenheid, de kracht zou bezitten van een symbool, dat het zin en duiding zou geven.’ Het is een typisch reviaanse zin, lang en gecompliceerd, maar als gebeeldhouwd en zo helder als wat. Een halve bladzijde later spreekt hij nog wel van de ‘hoop, dat de Genade zich door mijn pen zou kunnen openbaren’, maar die formulering steekt bleek af tegen de krachtige verwoording van onmacht en zinloosheid die eraan voorafgaat.

Ik moet bekennen dat ik niet vaak enthousiast ben geweest over Nederlandse literatuur. Zo nu en dan las ik weliswaar goede boeken, zoals Terug naar Oegstgeest, Stenen voor een ransuil en Mystiek lichaam, maar daar bleef het bij. Er zijn een paar uitzonderingen op deze regel, zoals het werk van Reve, en ook dat van Nescio en Rudy Kousbroek. Ik zal er vast ook een paar gemist hebben.

4. De slag om de Blauwbrug van A.F.Th. van der Heijden.

Nog een uitzondering is A.F.Th. van der Heijden, vooral zijn vroege werk, zoals De slag om de Blauwbrug, de proloog van zijn cyclus De tandeloze tijd. Het is uit 1983 maar ik las het later, rond 1990, toen Van der Heijden al aardig op streek was met zijn cyclus. Alles aan De slag om de Blauwbrug vond ik opwindend, de taal en compositie, de vaart en energie, de panache, en niet te vergeten het onderwerp: de krakersrellen tijdens de kroning van Beatrix in Amsterdam. Het was voor het eerst dat ik zag hoe een wereld die ik goed kende – mijn eigen tijd, mijn eigen stad – in literatuur veranderde. De tandeloze tijd maakte op mij ook indruk door de mateloze ambitie. Die ambitie heeft zich gaandeweg tegen Van der Heijden gekeerd – hij schrijft zo veel dat de belangstelling is verflauwd – maar ik ben mijn opwinding over het vroege werk nooit vergeten.

Voor de gelegenheid heb ik De slag om de Blauwbrug herlezen. Wat ik was vergeten, is hoe goed Van der Heijden is in het gebruik van motieven. Hier zijn dat de scharen waarmee de verteller auto’s openbreekt. Gaandeweg wordt het motief een meeslepende metafoor. In de slotscène gaat de verteller met een vinger langs het scherp van de bladen, eerst omlaag, dan omhoog. De tocht wordt een reis van een onpeilbare oorsprong naar een evidente bestemming. ‘Achter zijn slakkegangetje over het scherp van de snede schoven de bladen geduldig en geruisloos verder over elkaar. Pas toen de vinger de top bereikt had, klonk het tsjak!’

5. On the Origin of Species van Charles Darwin.

Zo rond mijn 45ste begon ik non-fictie te lezen, nogal abrupt, en meteen ook nogal fanatiek. Ik had geen idee waarom maar begreep van leeftijdgenoten dat zij een vergelijkbare ervaring hadden, dus het zal wel een midlifecrisis zijn geweest – alsof halverwege het leven de verbeelding pas op de plaats maakt en de mogelijkheden van de tweede helft niet meer worden gezien, zodat het houvast van stevige feiten nodig is. Ik las over astronomie, geologie en biologie, zaken die gegeven mijn alfa-aanleg nogal ver me af stonden, en met die boeken ging een wereld voor me open. Ik had weliswaar een idee van de big bang, platentektoniek en evolutie, maar pas met de details van die processen drong de adembenemende werkelijkheid ervan echt tot me door.

In vrijwel elk boek dat ik in dit genre las kwam Charles Darwin ter sprake en dat werd reden om On the Origin of Species te lezen, zijn beroemde boek over evolutie. Dat was een openbaring, zij het niet zozeer door de inhoud (die ik uit tweede hand al kende), maar door de stijl. Darwin is een toonbeeld van helderheid. Hij doet niets anders dan zo duidelijk mogelijk opschrijven wat hij wil zeggen, sober en nauwkeurig, altijd goed georganiseerd, en altijd met een voorbeeldige dosering.

Naarmate ik ouder werd, is helderheid steeds meer een toetssteen geworden, niet alleen voor literatuur, maar ook voor andere vormen van kunst en zelfs daarbuiten. Ik ben bang dat ik het nooit fatsoenlijk zal kunnen uitleggen, maar naar mijn gevoel schuilt een vergelijkbare helderheid in uiteenlopende dingen als de gedichten van Ester Naomi Perquin, het interieur van de Grote Kerk in Edam, Above the Clouds van Paul Weller, en het mannetje van de goudvink.

Helder schrijven lijkt eenvoudig maar is het niet. Dat was het ook niet voor Darwin. In zijn autobiografie schrijft hij dat het hem steevast veel tijd en moeite kostte ‘om mij precies en duidelijk uit te drukken’. In de volgende zin legt hij uit waarom die investering toch nodig was: helder schrijven is een kwestie van helder denken. Hij wist zich ‘gecompenseerd door het feit dat ik gedwongen werd lang en intens na te denken over elke zin, zodat ik dikwijls fouten in mijn redenering en mijn eigen waarnemingen […] heb kunnen ontdekken.’

6. The Writing Life van Annie Dillard.

In The Writing Life schrijft Annie Dillard – en daarmee kom ik bij mijn laatste boek – dat schrijvers zich niet zozeer verhouden tot de werkelijkheid, als wel tot andere boeken. Dat lijkt me waar. Wie wil schrijven, moet de traditie kennen, wat er is gedaan, wat mogelijk is, waar de grenzen liggen, ‘the way a tennis player knows the court’.

Sinds ik zelf veel schrijf staat mijn lezen grotendeels in dienst van dat schrijven. Daarmee ben ik iets kwijtgeraakt van de opwinding van het lezen, de overgave aan een schrijver, aan zijn of haar woorden en verbeelding, omdat ik let op hoe het ambacht wordt vervuld. Als lezer ben ik een voyeur geworden, een bedrijfsspion, niet meer vatbaar voor de opwinding van het gegoochel maar uit op kennis van het banale trucje. De zalige gevangenschap is kantoorwerk geworden.

Maar ik zal niet klagen. Het schrijven heeft me veel gebracht. Annie Dillard weet de opwinding van het schrijven goed te vangen. Ze vergelijkt schrijven met alligatorworstelen, elke zin weer, zonder enige garantie dat je wint. Dat is niet altijd plezierig. Op dit punt gekomen beschrijft ze een werkelijk voorval van alligatorworstelen, in Florida, waar een jongeman en een alligator worstelen in een modderige poel, gadegeslagen door publiek. Op zeker moment verdwijnen de twee onder water. Even later stijgen er wat luchtbellen op. Weer even later kleurt de poel rood. De toeschouwers kijken elkaar aan, staan op en gaan bedrukt naar huis. Het duurde een week, schrijft ze, voordat het lichaam van de jongen werd teruggevonden.

Hangend om de nek van een alligator tel ik mijn zegeningen. Mijn schrijverij heeft me veel gebracht, zoals de gelegenheid om een stuk als dit te schrijven. Dat ik het besluit met een boek over schrijven somt mijn loopbaan als lezer aardig op. De opgewonden en vraatzuchtig lezende jongeling is weg. In plaats daarvan is er de licht vermoeide, al te belezen maar doorgaans blijmoedige zestiger die leest over schrijven en schrijft over lezen.