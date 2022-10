Saman Amini neemt de Nederlander én zichzelf op de hak in zijn hilarische show ★★★★☆

Saman Amini en Martin Verheesen in ‘Saman Amini’s Integratieplan’ Beeld Bas de Brouwer

Theatermaker Saman Amini, die op zijn 11de met zijn familie uit Iran is gevlucht, doet mee in de Nederlandse samenleving en draagt zijn steentje bij, maar wordt nog altijd gereduceerd ‘tot iemand die hier niet vandaan komt’. In zijn cabaretdebuut Saman Amini’s Integratieplan legt hij zijn ontwikkeling in Nederland, vanaf zijn verblijf in een asielzoekerscentrum tot na zijn afstuderen aan de toneelschool, langs de meetlat.

Amini’s ‘integratieniveau’ begint met enkele procentpunten en bereikt in zijn adolescentie bijna het hoogste niveau, wat prachtig wordt verbeeld door lampjes op het podium, die op Amini’s strakke aanwijzingen aanspringen. Het ultieme niveau van BGASM (‘Best Geïntegreerde Allochtoon Sinds Maxima’) dat Amini zichzelf aan het begin van de show onder toejuiching van het publiek toekent, blijkt bij nader inzien toch wat ambitieus.

Zo wordt hij er als gevierde acteur in een Amsterdams café op gewezen dat hij van die ‘etnische voorstellingen’ maakt. Amini neemt de ongeïnformeerde Nederlander en zichzelf veelvuldig op de hak, bijvoorbeeld door een geestige versie te zingen van het nummer Forever Young van Alphaville: ‘Forever Turk / I’m going to be / forever Turk’.

Amini’s stem is sowieso een feest om naar te luisteren: of hij nu een gevoelig liedje zingt over kinderdromen, rapt over opgroeien in een azc, zijn beroerd Nederlands sprekende vader imiteert (‘De Slechtst Geïntegreerde Allochtoon Sinds Maxima’) of de Drentse familie waar hij voor het televisieprogramma Puberruil verblijft (comedygoud). Zijn lenigheid als imitator en zanger imponeert en amuseert de gehele show.

Amini eindigt met de obligate hoop dat autochtonen en allochtonen nader tot elkaar zullen komen, veelgehoorde ideeën hierover zien we daarbij even door de vingers. Het theaterdier Amini verdient lof voor zijn branie, invoelbare liedjes, hilarische anekdoten en magistrale verteltalent.