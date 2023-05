Sam Smith presenteert zich als de nieuwe sekskoning, maar écht spannend wordt het niet ★★★☆☆

Sam Smith tijdens zijn optreden in de Ziggo Dome. Beeld ANP

Die bleue jongen die zong over liefdesverdriet en schuchtere toenaderingspogingen bestaat niet meer. Sam Smith heeft nu de seksuele vrijheid hoog in het vaandel. Wie dat niet doorhad na de pikante videoclips voor I’m Not Here to Make Friends of Unholy, nummers van Smiths meest recente album Gloria, wordt wel overtuigd door dat gouden, liggende naakt over de volle podiumbreedte van de Ziggo Dome. Het is de speeltuin van de non-binaire prins in gouden korset en overhemd met overkokende ruches.

In 2014 was Smith een bedeesde Engelse zanger die aan beide kanten van de Atlantische Oceaan miljoenen verkocht van zijn debuutalbum vol kwetsbare, gevoelige liedjes. De hoofse liefde regeert nog aan het begin van het concert. Ballads als Kissing en Lay Me Down, duetten met een achtergrondzanger(es), voelen daadwerkelijk doorleefd. Maar soms suggereren Smiths huilerige uithalen een emotionaliteit die teniet wordt gedaan door de cleane professionaliteit waarmee hen zingt. Dat maakt de sores die aan die liedjes ten grondslag liggen wel heel makkelijk verteerbaar.

Over de auteur Pablo Cabenda is sinds 2002 freelancejournalist die onder andere werkt voor de Volkskrant. Hij schrijft over popmuziek en human interest.

Ter compensatie is er bij de partynummers van Sam Smith 2.0 ritmische opwinding en een visuele overdaad aan zinnelijkheid. Op Gimme, een lauwwarme hybride van reggaeton en pop, wordt door dansers driftig drooggeneukt. Op de Madonna-cover Human Nature wordt genereus met de benen gespreid. Daartussen wandelt vorst Smith in een wolk van rozenblaadjes of in een string met netkousen. Maar hen verleidt met mate. De sekskoning van een nieuwe generatie ontbeert de soevereiniteit die artiesten als Prince en Madonna wel hadden. Autoriteiten die je uitdaagden je vingers te branden aan hun sensualiteit. In Smiths safe space is gevaar per definitie afwezig. Er is alleen een opgewonden stoutheid die die tepelkwastjes eerder guitig dan opwindend maken.