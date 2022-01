Sam Richardson: de nerdy mr. Nice guy met een groot komisch talent

Hij brak door als de naïeve assistent in Veep en sindsdien duikt Sam Richardson (37) steeds vaker op in films en series. In de nieuwe serie The Afterparty laat hij zien dat hij een van de leukste comedy-acteurs van het moment is.

Wie nog niet bekend is met de Amerikaanse acteur Sam Richardson, hoeft alleen maar de eerste aflevering van de nieuwe comedyserie The Afterparty te kijken om overtuigd te raken van zijn komisch talent. En dan in het bijzonder de scène waarin Aniq, het personage van Richardson, op een middelbareschoolreünie het karaoke-podium bestijgt. Aniq heeft het zoete nummer Angel van Shaggy aangevraagd, met de bedoeling om zijn vroegere schoolliefde Zoë alsnog in te pakken. Maar er gaat iets mis bij de dj, waardoor het seksueel expliciete My Neck, My Back (Lick it) van Khia wordt ingestart. Om zich uit de situatie te redden improviseert Aniq een politiek correcte tekst bij elkaar, waarin hij de dames in het publiek oproept om hun diploma’s te laten zien en met hun feminisme te schudden.

Die pogingen om zo vriendelijk en beschaafd mogelijk te blijven in een sociaal ongemakkelijke situatie, waarbij hij zich verliest in een razendsnel uitgesproken woordenbrij; het is allemaal typisch Sam Richardson. Het zijn kenmerken die hem een van de leukste comedy-acteurs van dit moment maken. Met zijn ronde, vrolijke hoofd duikt de 37-jarige Richardson de laatste jaren op in steeds meer films en series. In The Afterparty is hij opnieuw sterk. In deze uiterst creatief gemaakte komische detective wordt de patserige popster Xavier (Dave Franco) dood aangetroffen onderaan de rotsen bij zijn enorme villa. Xavier is vermoord op de afterparty van zijn middelbareschoolreünie, en al zijn oud-klasgenoten zijn nog in de villa aanwezig. De eigenwijze detective Danner (Tiffany Haddish) komt langs om de verdachte personages één voor één uit te horen. Elke aflevering is gemaakt in een ander filmgenre. In de eerste afleveringen komen een romantische komedie, een actiefilm en een musical voorbij.

Sam Richardson in The Afterparty

Binnen dit excentrieke gezelschap speelt Sam Richardson een centrale rol als Aniq, een ontwerper van escaperooms. Een romantische jongen die in zijn middelbareschooltijd verliefd was op Zoë (Zoë Chao), maar te verlegen was om haar het hof te maken. Nu als dertiger probeert hij tijdens de reünie alsnog zijn kans te grijpen. Aniq is het soort personage dat Sam Richardson vaker speelt: Mr. Nice Guy, een nerdy en onhandige man vol goede bedoelingen, maar die toch vaak misgrijpt. In The Afterparty noemt de assistent van detective Danner hem ‘adorkable’: een sukkel, maar dan wel een schattige.

Sam Richardson groeide op in twee werelden: een deel van het jaar woonde hij in Detroit, de stad van zijn Afro-Amerikaanse vader, een ander deel was hij in Ghana, het land van zijn moeder, waar zijn opa een politiek leider was. Door te leven in twee totaal verschillende landen ontwikkelde Sam een bijzonder perspectief op de wereld, en voelde hij zich zowel in de VS als in Afrika vaak een buitenstaander.

Hij begon met comedy als tiener bij Second City in Chicago, de beroemde opleiding voor improvatisiecomedy. Daar ontmoette hij zijn beste vriend en creatieve partner Tim Robinson, met wie hij in 2017 voor Comedy Central de sitcom Detroiters maakte, over twee reclamejongens in de auto-industrie van Detroit. Het was een voorloper van I Think You Should Leave with Tim Robinson, de geprezen sketchserie van Netflix waarmee Tim Robinson in 2019 doorbrak. Sam Richardson is ook in een aantal sketches te zien. Zo speelt hij de presentator van een totaal absurde ‘Baby van het jaar’-verkiezing.

Sam Richardson in Veep.

Zijn beste en bekendste rol tot nu toe is die van Richard Splett, de ijverige en kinderlijk naïeve assistent uit de politieke comedyserie Veep (2012-2019). Deze meesterlijke serie wordt bevolkt door cynische, opportunistische politici, aangevoerd door Selina Meyer (Julia Louis-Dreyfus), de vicepresident die alles in het werk stelt om de eerste vrouwelijke president van de VS te worden. Binnen haar entourage van gehaaide medewerkers is Richard Splett de uitzondering. Met zijn grote bril en brede lach is Richard de onverbeterlijk optimistische, vrolijke supernerd die niet doorheeft dat alles om hem heen fout gaat en iedereen gemeen tegen elkaar is. Veep staat bekend als de comedy waarin de meest creatieve beledigingen in het rond vliegen. Richard doet daar niet aan mee; hij blijft altijd aardig en heeft het niet door als hij wordt afgekat door collega’s. Het personage begon als een bescheiden bijrol, maar werd gaandeweg steeds belangrijker in Veep. In het slotseizoen wordt Richard op argeloze wijze ook politiek steeds machtiger. Het was de doorbraak van Sam Richardson.

Naast komedies heeft Sam Richardson zijn zinnen gezet op actiefilms: hij zou graag in een superheldenfilm spelen en vorig jaar was hij al te zien naast Chris Pratt in het sciencefictionspektakel The Tomorrow War. Ook in die film, tussen de militairen die strijden tegen buitenaardse wezens, speelde Richardson dan toch weer de aardige, grappige kerel. Maar van typecasting is de acteur voorlopig nog niet moe, vertelde hij in diverse interviews. Het bevalt Sam Richardson wel om deze mannen te spelen. Het type sluit mooi aan bij de manier waarop hij zelf in het leven staat.

The Afterparty, regie Christopher Miller, is vanaf 28/1 te zien op Apple TV+.