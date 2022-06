Sam Gilliam (1933 - 2022) was met zijn ‘drape paintings’ een pionier van de Amerikaanse abstracte schilderkunst

Sam Gilliam in zijn studio in 2018, het jaar waarin een van zijn doeken voor 2 miljoen euro werd geveild. Beeld ANP

Is het een schilderij? Of toch een sculptuur? Sam Gilliams kunstwerken, de afgelopen tien jaar weer volop in de aandacht, bevinden zich in een tussengebied. Zijn bekendste doeken hingen losjes gedrapeerd aan de muur met felle kleuren en grote vlekken. Elegant, groot en ook chaotisch.

Gilliam groeide op in Tupelo, Mississippi, als de jongste van zeven kinderen. Aan de universiteit van Louisville, Kentucky, specialiseerde hij zich in schilderkunst. Eind jaren zestig kwam hij op het idee om het schilderlinnen op een radicaal andere manier te gebruiken: hij bevrijdde het linnen van het spieraam. Hij beschilderde het doek, vouwde of propte het op, en hing het aan de muur. Gilliam maakte deze experimentele drape paintings zoals hij zelf zei ‘als reactie op de schilderkunst’.

Omdat Gilliam vlekken maakte en verf druppelde op zijn doek, doet zijn techniek denken aan de beroemde abstracte expressionist Jackson Pollock (1912-1956). Maar Gilliam was vooral geïnspireerd door de kunstbeweging Washington Color School, die was opgericht door Morris Louis (1912-1962) en Kenneth Noland (1924-2010). In de jaren 60 trad Gilliam ook toe tot deze kunstbeweging van abstracte color field-schilders.

Als Afro-Amerikaanse kunstenaar was Gilliam een uitzondering in de witte kunstwereld van de jaren zestig en zeventig. Van zwarte kunstenaars werd bovendien verwacht dat zij zich richtten op politieke of expliciet sociaal-geëngageerde kunst en niet op abstracte kunst. Gilliam zag die tegenstelling niet zo scherp: ‘Mijn kunstwerken zijn net zo goed politiek als stilistisch.’

In 1972 vertegenwoordigde Gilliam samen met vijf andere kunstenaars de Verenigde Staten op de Biënnale van Venetië. Een grote eer, blijkens de het artikel in The New York Times destijds: ‘Het Amerikaanse paviljoen ontlokt nog de meeste nieuwsgierigheid en de hoogste verwachtingen, want Amerikaanse kunst is de standaard waar ontwikkelingen in andere landen aan worden gemeten.’

Na het succes van de jaren zeventig werd het stil rondom Gilliam. Hij werd niet door een grote galerie vertegenwoordigd, en hoewel musea zijn kunstwerken hadden aangekocht, bleven die vaak in de depots opgeslagen. Toen galeriehouder David Kordansky de kunstenaar in 2012 opzocht met het voorstel om een tentoonstelling te maken, barstte Gilliam in tranen van vreugde uit en zei: ‘Waarom duurde het zolang?’

Kordanksy’s ijver om Gilliams oeuvre opnieuw onder de aandacht te brengen heeft zeker vruchten afgeworpen. Vijf jaar na de ontmoeting was een van Gilliams doeken opnieuw te zien op de Biënnale van Venetië en had hij voor het eerst in 32 jaar een solotentoonstelling in New York. Bovendien was zijn kunst te zien in de veelbesproken expositie ‘Soul of a Nation: Art in the Age of Back Power’ in Londen, die daarna doorreisde naar drie Amerikaanse musea. In deze tentoonstelling hing het doek met felrode vlekken dat Gilliam maakte in reactie op de moord op Martin Luther King.

Gilliams kunstwerken doen het tegenwoordig ook goed op de kunstmarkt. In 2018 werd in New York het vier meter brede doek Lady Day II uit 1971 geveild voor meer dan 2 miljoen euro. Het doek, dat nat opgevouwen is geweest, zit vol rode, blauwe, groene, gele en witte vlekken. Het is een hommage aan Billie Holiday. Gilliam hield van jazz en luisterde er ook naar tijdens het schilderen: ‘Het drama van muziek en het drama van kleuren komen samen.’