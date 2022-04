Sam Drukker leeft zich uit met de vrijheid van het zelfportret

Sam Drukker, De gewassen inkttekenaar (1990) Beeld Natascha Libbert

Kijken naar de inkttekenaar. Zijn borst is naakt op bretels (of zijn het de hengsels van een tuinbroek?) na. De punt van zijn schedel lijkt weggeslagen als een eierdopje. Je zou kunnen denken dat Sam Drukker zichzelf bewust heeft getekend als een ontploffende emoji, maar logischer is dat hij sec noteerde wat hij zag. Waar de rand van de spiegel zijn hoofd afsneed, stopte hij.

Drukker doet dat vaker, zichzelf afbeelden via de spiegel. Sterker, in de veertig jaar dat hij schilder is, heeft hij waarschijnlijk geen enkel hoofd zo vaak geportretteerd als zijn eigen. Deze zelfportretten, waarvan enkele tientallen zijn bijeengebracht in een mooie tentoonstelling in het Drents Museum in Assen, zijn tussendoortjes. Drukker maakt ze wanneer hij even geen groot project omhanden heeft, of wanneer hij zich zit te vervelen. De ondergronden waarop de portretten zijn geschilderd weerspiegelen het geïmproviseerde karakter van de onderneming. Als het moet, dan schildert Drukker op zeildoek of het zitvlak van een Thonik-stoel. De zelfportretten tonen de kunstenaar zo bezien in tweevoud. Een keer als kop, een keer als verzamelaar van oude spulletjes.

Sam Drukkers zelfportretten in het Drents Museum Beeld Natascha Libbert

Zelfportretten bieden meer vrijheid dan reguliere portretten. Men is ervoor niet afhankelijk van de beschikbaarheid van anderen, noch hoeft men rekening te houden met hun gevoeligheden. Men mag er raar of onflatteus op staan. Of beide.

Van die vrijheid, zie je in Assen, heeft Drukker goed gebruikgemaakt. Op sommige portretten draagt hij gekke hoedjes of andere vreemde hoofddeksels. Op andere lijkt hij vagelijk op Michel Houellebecq of Lucian Freud. Drukker gebruikt de portretten om allerlei personae te etaleren, en ook om te experimenteren met verschillende technieken. De variatie is zo groot dat je haast gaat denken dat de beeltenissen zijn gemaakt door verschillende makers, ware het niet dat ze steeds dezelfde benige neus en grote ogen tonen. ‘Een goede kop’ wilde ik nu schrijven, maar misschien bestaat er niet zoiets als ‘een goede kop’. Misschien is elke kop geschilderd door een goede kunstenaar een goede kop. Horst Janssen had een berg vlees als gezicht, waarop de gelaatstrekken zich in het midden hadden teruggetrokken, en ook die kritzelde de mooiste zelfportretten. Maar iets markants valt Sam Drukkers voorkomen niet te ontzeggen, en het was hem wellicht tot voordeel.

Rembrandt van Rijn, zelfportret met open mond (1628/1629) Beeld Imageselect

De gewassen inkt tekenaar laat zien wat voor soort portrettist hij is: het type waartoe voornoemde Janssen en bijvoorbeeld ook Rembrandt behoorden. Het virtuoze type, dat veel kan oproepen met weinig. Ziet hij een hoofd, dan ziet hij holtes, bollingen, schaduwen en groeven; vormelementen waarvan hij slechts de meest wezenlijke noteert. De ruwe ondergrond, hier een gerecycled houten plankje, vormt een wezenlijk deel van de voorstelling, waardoor alles in een keer raak moet zijn. Dat vergt concentratie van de maker – nou ja, dat geldt voor alles wat het aanzien waard is.

Aan het hoofd van de tekenaar valt het wel af te lezen. We zijn bekend met ons spiegelgezicht, het gezicht dat we trekken wanneer we in de spiegel kijken en waarvan we hopen dat het het gezicht is dat anderen zien (en waarvan het gemis op foto’s ons ontstemt). Maar het spiegelgezicht van Drukker is helemaal niet bezig met anderen. Het is een en al aandacht en opmerkzaamheid. Zijn blik is ook niet zozeer keurend of validerend. Eerder onderzoekend, aftastend. Het is de blik die Drukkers modellen zien wanneer hij hen portretteert: die van de kunstenaar aan het werk.

Sam Drukker, Zelfportret (tekenbord), olieverf op hout Beeld Collectie Drents Museum