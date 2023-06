‘Sâlt’ is een van de mooiste voorstellingen op Oerol dit jaar ★★★★★

Eva Meijering in ‘Sâlt’ van Tryater op Oerol. Beeld Nichon Glerum

Helemaal aan het einde van het eiland, na een klein uur fietsen door prachtige, Terschellingse duinlandschappen, arriveer je bij het Heartbreak Hotel, misschien wel de meest afgelegen strandtent van Nederland. Daarnaast, in een beschutte duinpan, speelt theatergroep Tryater een van de mooiste voorstellingen die dit jaar op Oerol te zien is: Sâlt.

Dat is Fries voor zout, een symbool voor zuivering. En dat is wat actrice Eva Meijering voor ogen heeft met deze monoloog, die de vorm heeft van een louterend ritueel. De tweetalige tekst (Nederlands en Fries) is van Frank Siera en de regie van Michaël Bloos, maar het verhaal is gebaseerd op ervaringen uit Meijerings eigen leven.

Over de auteur Vincent Kouters is sinds 2006 theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over toneel en jeugdtheater.

In flarden herinnert ze zich momenten waarop ze als jong meisje in de knoop kwam te zitten met haar lichaam, en dan vooral haar huid. Een vage traumatische ervaring met veel bloed, open wonden en zout lijkt de oorsprong te zijn. Sindsdien heeft ze altijd jeuk. Een traject van medische onderzoeken, therapieën, schaamte en heel veel sokken, sjaals en handschoenen volgt. Alles om die onuitstaanbare jeukimpuls te onderdrukken. Maar wat voor leven is leven zonder impulsen?

Sâlt is een zinnelijke voorstelling. Meijering verleidt haar publiek om mee te gaan naar onbekende plekken. De poëtische tekst zit vol met plastische beeldspraak: een enorme octopus en zijn tentakels spelen een markante rol. En de livemuziek van Michelle Samba is bedwelmend genoeg om je uit de realiteit te sleuren, weg van al die jeukende impulsen van het dagelijks leven, en voor even te laten verkeren in een grenzeloze wereld van verbeelding.

‘Sâlt’ van Tryater. Beeld Nichon Glerum