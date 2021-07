Salomonsoordeel maakt de grote kwestie van immigratie behapbaar in het theater ★★★★☆

Salomonsoordeel van TG Ilay Beeld Prins de Vos

De wanden van de monumentale ruimte van het voormalig postkantoor in Utrecht zijn bekleed met archiefdozen. Op de vloer ligt een geluiddempend tapijt in neutrale kleurstelling. Her en der staan kantoorstoelen. Dit is een decor waarin geschiedenissen worden bewaard, dossiers zijn verzameld, meningen worden gevormd, oordelen geveld. Een plek waar van alles kan gebeuren.

Zo stappen we binnen in Salomonsoordeel van Ilay den Boer, een theaterproject over de Nederlandse asielprocedure. Zijn voorstellingen, documentair van aard, draaien altijd om maatschappelijke thema’s en hebben tegelijkertijd een heel persoonlijke insteek, waarbij hij zijn publiek graag direct betrekt.

Voor Salomonsoordeel dook hij in de wereld van de Immigratie-en Naturalisatiedienst. Om inzicht te krijgen in de procedures, gaat hij aan de slag als medewerker die – hier even kort gezegd – aan de hand van interviews met een aanvrager en een hele hoop criteria beslist of diegene mag blijven. Waar halen we die wijsheid vandaan, vraagt Den Boer zich af, en op de hem kenmerkende manier maakt hij dat enorme vraagstuk (theatraal) behapbaar met een aansprekende ‘casus’ op de speelvloer: die van zijn vriend Hassan (gevlucht uit Gaza), Peter, IND-ambtenaar en Ilay, de gretige theatermaker, die jaren research in zijn project stak en dat helder uiteenzet. Die vorm – alle drie zijn ze deels zichzelf (Peter werkt al 27 jaar bij de IND), maar ook personages in theatrale setting – werkt geweldig.

Met als uitgangspunt Hassans asielaanvraag, leef je mee in twijfel, nieuwe inzichten, afwegingen; bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Op onze kantoorstoelen rondom dat drietal in het midden van de ruimte kunnen we ideeën hardop delen. En vermoeden: perfecte besluiten in dezen bestaan niet, zoals Peter Leonard Cohens Anthem zingzegt: ‘There is a crack in everything’.