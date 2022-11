Salim Bayri wint Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022

Salim Bayri tijdens de opbouw in Stedelijk Museum Schiedam. Beeld Pauline Niks

Salim Bayri (30) heeft dinsdag de veertiende Volkskrant Beeldende Kunst Prijs 2022 gewonnen. De kunstenaar laat de kijker ‘in verbazing en verwondering’ achter, aldus de jury. ‘Voor zijn kunst moet je je best doen.’

Het werk van Bayri is uiteenlopend: van 3D-animaties en virtualrealityfilms tot een sculptuur van kurk, zeep of klei. ‘Hij is een kunstenaar die je aanvankelijk op het verkeerde been zet, maar die door zijn verfrissende blik en zijn oprechte nieuwsgierigheid naar alledaagse zaken, volledig weet te overtuigen’, aldus de jury onder voorzitterschap van Lilianne Ploumen. ‘In zijn video’s, tekeningen en prints stimuleert hij andere mensen na te denken over wat ze zien. Zijn onderwerpen – vaak sociaal en politiek – plaatst hij met humor in een ander, vaak absurdistisch, daglicht.’

De Volkskrant Beeldende Kunst Prijs bedraagt 10.000 euro en is bedoeld voor talent tot en met 35 jaar. De andere genomineerden waren Minne Kersten, Bruin Parry en Agnes Waruguru. Kandidaten worden voorgedragen door kenners uit de Nederlandse kunstwereld. Schrijver Abdelkader Benali droeg Salim Bayri voor. ‘Er is veel druk op jonge kunstenaars om kunst te maken die behaagt, binnen instituties of commercieel’, aldus Benali. ‘Salim stelt het ontregelende centraal, dat moeten we koesteren.’

De genomineerde kandidaten tijdens de uitreiking VKBKP Stedelijk Museum Schiedam. Beeld Pauline Niks

Bayri groeide op in Casablanca. Voor een kunstopleiding verhuisde hij naar Barcelona en daarna naar Groningen. Vervolgens kwam hij aan de prestigieuze Rijksacademie in Amsterdam terecht. Tekstflarden uit zijn notitieboekje vormen de eerste aanzetten voor zijn kunstwerken. Zijn werkdag bestaat uit twee delen. Overdag staat in het teken van ‘absorberen’. Dat kan van alles zijn: een datingapp, een meme, een filmpje op TikTok of YouTube. ’s Avonds maakt hij zijn kunst.

Werk van de vier genomineerden is tot en met 15 januari 2023 te zien in Stedelijk Museum Schiedam. Op 8 januari wordt ook een publieksfavoriet gehuldigd op de Volkskrant Beeldende Kunst Dag in Schiedam. De prijs bestaat sinds 2006 en is een samenwerking tussen Stedelijk Museum Schiedam, Rabobank, Stichting Stokroos en de Volkskrant.