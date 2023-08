‘Safe Place’ is een bewonderenswaardig beheerst verslag van onuitsprekelijk gemis ★★★★☆

Goran Marković in ‘Safe Place’.

Na ongeveer twintig minuten vindt er een kleine maar opmerkelijke verschuiving plaats in het Kroatische drama Safe Place. Juraj Lerotić, die de film schreef, regisseerde en een van de hoofdrollen speelt, laat het eerdere realisme varen en last een vervreemdende scène in, waarin hij laat doorschemeren dat het verhaal niet is verzonnen. En dat het niet goed gaat komen met zijn jongere broer, die geprobeerd heeft zelfmoord te plegen.

De subtiele manier waarop dat gebeurt, is tekenend voor de zachte maar besliste hand van de filmmaker, die met dit zeer persoonlijke speelfilmdebuut zijn talent bewijst. Damir (Goran Marković), in een ziekenhuisbed in gesprek met zijn broer Bruno (Lerotić), heeft van het ene op het andere moment een nieuwe blouse aan. De scène verandert haast ongemerkt van toon, alsof de acteurs uit hun rollen vallen. Het is een hartverscheurend moment, zo stil en terloops gebracht dat de dreun even op zich laat wachten. Pas later dringt het door: wat we gaan zien, is een reconstructie van Damirs laatste dagen.

Lerotić wil zijn publiek geen valse hoop bieden. Door de afloop alvast te laten weten, ruimt hij iedere vorm van effectbejag uit de weg. Safe Place onderzoekt wat er gebeurt na de spoedopname van Damir. Het ging al een tijdje niet goed, maar niemand had verwacht dat hij zichzelf wat wilde aandoen.

Samen met zijn moeder probeert Bruno de beste zorg te regelen voor zijn broer. Van Zagreb verhuizen ze hem naar Split, waar een betere arts zou zijn. Ondertussen raakt Damir steeds verwarder. In zijn heldere momenten is hij schrijnend schuldbewust: het zacht uitgesproken ‘sorry’ gaat door merg en been.

Waarom reageerden de dokters zo laconiek op zijn zelfmoordpoging? Welke medicatie kreeg hij, en waarom werd daar zo geheimzinnig over gedaan? Had het allemaal anders kunnen lopen? Voorzichtig zoekt de fraai vormgegeven, sterk geacteerde film naar antwoorden. Het is duidelijk dat Lerotić vol woede zit over de gebrekkige zorg voor zijn broer, maar een aanklacht is Safe Place niet. Het is een bewonderenswaardig beheerste zoektocht, een verslag van machteloos verdriet en onuitsprekelijk gemis – en een ontroerende poging zijn broer nog eenmaal een stem te geven.