Sadettin Kirmiziyüz kijkt nog één keer terug in de ontroerende voorstelling ‘Monumentaal’ ★★★★★

Sadettin Kirmiziyüz in de voorstelling ‘Monumentaal’. Beeld Foto Bart Grietens

Een subtiele soundtrack van piepjes creëert een zorgwekkende ziekenhuissfeer. Theatermaker Sadettin Kirmiziyüz komt op en wast aandachtig zijn handen – vingers, handpalm, polsen. Om hem heen opblaasbare rode vormen, die zwellen en slinken op de ziekenhuisbeat, als longen of hartkamers. Steriel en ontsteld staat hij daar, de vader van een te vroeg geboren zoon. Op de intensive care ligt zijn kind, en Kirmiziyüz aarzelt in de ziekenhuisgang.

Daar, op die plek, begint hij aan een reis naar binnen, en door de tijd. Om verder te kunnen moet hij terugblikken. Generaties terug. Hoe is hij hier gekomen? En hoe kan hij vanaf hier vooruit? Het is een aangrijpend vertrekpunt van de voorstelling Monumentaal, een nieuwe solo van meesterverteller Kirmiziyüz, na twee jaar afwezigheid.

In zijn werk leunt Kirmiziyüz altijd sterk op zijn eigen autobiografie. Eerder maakte hij voorstellingen over zijn Turkse vader en moeder, zijn jeugd in Zutphen, zijn broer en zus. Warmbloedige verhalen vol humor en zelfspot over migratie en integratie. De ommekeer kwam in 2015 met De radicalisering van Sadettin K., en daarna met mokerslag Citizen K. (2019); messcherpe, meedogenloze producties waarin Kirmiziyüz de blik richtte op racisme en uitsluiting, en waarin het gedaan was met de verzoenende toon. Met het onontkoombare Monumentaal slaat hij weer een nieuwe richting in.

In die ziekenhuisgang, worstelend met leven en dood, ontstaat een breuk met zijn ouders. Hun adviezen: ‘bidden’ en ‘sterk zijn’, leggen pijnlijk de kloof tussen hen bloot. In Monumentaal onderzoekt Kirmiziyüz die kloof, maar aanvaardt ook dat hij hem niet kan dichten. Dat hij dat niet hoeft.

Een laatste keer duikt hij het verleden in, in de levens van zijn ouders en grootouders, om te begrijpen hoe zij werden wie ze zijn. Voor wie bekend is met zijn werk is het een roerend weerzien en een afscheid tegelijk. Kirmiziyüz beseft hoezeer hij altijd het offer van zijn ouders goed heeft willen maken, hoe zwaar de schuld was die hij heeft meegetorst. En hij voelt de noodzaak om zijn pasgeboren zoon daarvan te verlossen. Het migratieverhaal eindigt daar; zijn kinderen zijn geen ‘migratiekinderen’, maar gewoon: kinderen.

Het is een zielroerende zoektocht, waarin de echo klinkt van een therapeutisch proces. Kirmiziyüz vindt er mooie, poëtische metaforen voor. Hij wroet letterlijk door aardlagen om bij de kern te komen, zijn kern. En in een prachtig beeld aanschouwt hij zichzelf, daar in die ziekenhuisgang, bevroren in de geschiedenis, verstijfd door alles wat hij van zijn ouders heeft geërfd. En hij rekent voor altijd af met die versteende figuur.

Het is gedaan met het graven in het verleden en het blootleggen van Turkse wortels. Sadettin Kirmiziyüz kijkt niet meer terug, maar vooruit. Hij is zichzelf, en hij is hier.