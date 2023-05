‘Rye Lane’ is een muzikaal feest vol geestige oneliners ★★★★☆

‘Rye Lane’, met David Jonsson en Vivian Oparah.

Debuterend regisseur Raine Allen-Miller neemt ons mee naar het multiculturele Zuid-Londen, waar de ontmoeting tussen een jonge accountant en een kostuumontwerper in spe zich ontwikkelt tot een date die de rest van de dag duurt. De jonge regisseur weet daarbij de vele valkuilen van romkoms te mijden: in plaats van melodrama en voorspelbare humor, levert ze een muzikale film vol geestige oneliners, inclusief twee hoofdrolspelers waar de prille hartstocht van afspat.

De jonge accountant Dom (David Jonsson) is gedumpt door zijn vriendin, met wie hij samenwoonde, waardoor hij noodgedwongen weer bij zijn ouders is ingetrokken. Op een fototentoonstelling bekijkt hij op een genderneutraal toilet foto’s op de sociale media van zijn ex, die intussen een relatie heeft met een van zijn beste vrienden. Wegens zijn heftige huilbui vraagt Yas (Vivian Oparah) of alles goed met hem gaat. Stiekem kijkt ze daarbij onder de deur van het wc-hokje naar Doms roze gympen, waardoor ze hem even later op de tentoonstelling herkent. De zelfverzekerde Yas spreekt de getroebleerde Dom aan, die meteen van haar gecharmeerd is. De twee blijken dan niet alleen gemeenschappelijke vrienden te hebben, ze delen ook een gevoel voor humor en hartzeer door recent beëindigde relaties.

Over de auteur Ela Çolak is freelance cultuurjournalist en schrijft voor de Volkskrant over film en theater.

Terwijl ze hun relatiebreuken navertellen, die Allen-Miller door middel van speelse flashbacks ensceneert, slenteren de twee door de kleurrijke wijken van Peckham en Brixton over markten, door winkelstraten en parken. Ondersteund door een ritmische soundtrack boordevol hiphop, creëert Allen-Miller voortdurend sterk fotografische beelden door markante figuranten (een oude man in cowboykleding, een vrouw in een playboybunny-outfit) te belichten.

Wanneer Dom zijn ex-vriendin diezelfde middag moet opzoeken voor een afsluitend gesprek, schiet Yas hem te hulp door zich voor te doen als zijn nieuwe vriendin. De dankbare Dom wil hierna Yas helpen met het terughalen van haar geliefde plaat van A Tribe Called Quest, die ze bij haar ex heeft laten liggen. Hun capriolen zorgen ervoor dat ze onder meer op een tuinfeestje van Jamaicaanse Londenaren belanden, deelnemen aan een hiphopkaraokeshow en min of meer inbreken bij de ex van Yas.

De geslaagde grappen, het verrassend roerende einde en de stilistische durf van Allen-Miller (die onder meer filmt met een groothoeklens) maken Rye Lane een feest voor zowel romkomliefhebbers als cinefielen die houden van een moderne lyrische vertelling.