Ryan Gosling met peroxideblond haar en een tandpastasmile: waarom is dit zo geweldig?

In de rubriek Pics werpt filmrecensent Floortje Smit haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Het begon allemaal met Ryan Gosling. Oké, eerder was er al een promotieplaatje verschenen voor Barbie: Margot Robbie in een zuurstokroze cabriolet. Prima. Maar toen kwam die foto van Gosling, met een naar oranje neigende borstkas, zo glad als plastic, peroxideblond haar en een tandpastasmile. Boven zijn gebleekte jeans een randje onderbroek met ‘Ken’ erop.

Voor één keer bleek iedereen op het internet het roerend met elkaar eens: wat ís dit? En waarom is het zo geweldig?

De popculturele wereld viel deze week definitief in katzwijm toen er een setfoto uitlekte waarop Barbie en Ken samen inlineskaten, in matching neonroze en -gele outfits inclusief zonneklep – alsof ze zo rechtstreeks vanuit de jaren negentig en uit hun verpakkingsdoosje op het strand van Malibu zijn gestapt. Die Barbie-film (release 2023), zo kun je nu al aanvoelen, wordt een hit.

Dat is wonderlijk. Acht jaar geleden gold het nog als een van de meest oninteressante filmprojecten. Het waren de hoogtijdagen van de op speelgoed gebaseerde films – risicoloze vehikels die vaak vooral makkelijk wilden scoren via een bekend merk. Het hele concept Barbie leek uit de tijd. Actrices als Amy Schumer en Anne Hathaway snuffelden aan het project en deden het toch maar niet; een weinig bekende vrouwelijke regisseur viel ook af. Meh.

Maar toen plots werd producer, ster en feminist Margot Robbie genoemd als hoofdrolspeler. Ging een van de meest interessante regisseurs van dit moment, Greta Gerwig, het script schrijven – én verfilmen. Het scenario is verrassend geweldig, gonst het al een tijdje. Een tekenfilmserie, Barbie: Life in the Dreamhouse, liet al zien dat speelgoedfabrikant Mattel helemaal niet bang is voor satire, zelfspot en metagrapjes. De setfoto’s beloven dit alles nu in overdrive.

Welke films doen het goed post-corona, en waarom? Amerikaanse analisten noemen sinds het monstersucces van Top Gun: Maverick ‘nostalgie’ als belangrijke factor. Maar het verklaart niet waarom Lightyear het níét goed doet. Het speelt een rol, maar het iets anders wat het publiek naar films als Top Gun, Elvis en straks Barbie trekt: pret. Het zijn films waar je lekker zin in hebt. Balsem voor de ziel. Met zijn allen kijken naar goedgemaakt, onvervalst, onbeschaamd entertainment is helend. En dat willen we nu.

Had me tien jaar geleden gezegd dat Barbie een van de film zou zijn waar ik het meest naar zou uitkijken, en ik had je voor gek verklaard.

‘Wat je vooraf ook denkt’, belooft Gerwig, ‘we gaan je iets geven dat helemaal anders is – iets waarvan je niet wist dat je het wilde.’

Ze heeft nu al gelijk.