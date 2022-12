Rutte: ‘Slavernijexcuses moesten nu, zodat mensen er ruzie over kunnen maken tijdens kerstdiner’

Premier Rutte biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Beeld Brunopress/Robert Meerding

‘Vanuit meerdere hoeken kwam het verzoek om excuses te maken op 1 juli, de dag dat de afschaffing van de slavernij wordt herdacht, maar op die datum is Kerst nog te ver weg’, legt Mark Rutte uit. ‘Tegen de tijd dat mensen dan aan het kerstdiner zitten is iedereen de excuses allang weer vergeten en blijft de sfeer intact. Het zou zelfs gezellig kunnen worden. Dat is niet de bedoeling van Kerst.’

Even leek het echter nog mis te gaan voor Rutte: zes Surinaamse organisaties waren naar de rechter gestapt om vroege excuses te verbieden. Ze kregen ongelijk. Rutte: ‘De rechter bleek gelukkig gevoelig voor ons argument dat Nederland een splijtzwam nodig heeft om z’n kerstdiner mee te vergallen. Zwarte Piet en corona zijn als onderwerpen min of meer weggevallen, dus er was behoefte aan iets nieuws. Excuses voor de slavernij vult die leemte perfect.’

En daarom is 19 december wel degelijk de ideale datum, vervolgt Rutte. ‘Mensen hebben een week de tijd om te bedenken hoe ze hun nichtje van 17 uit de Randstad onder tafel gaan lullen over de slavenhandel. Of hun oom uit Glanerbrug de les gaan lezen over machtsstructuren. Daarnaast hebben we expres een beetje opengelaten of er herstelbetalingen komen, zodat mensen zich daar ook nog over kunnen opwinden terwijl ze hun minikoteletje van de gourmet halen. Fijne Kerst, iedereen.’