Rutte met een dildohelm, dat beeld blijft hangen – niet zijn kille reactie op een murw gebeukte toeslagenouder

Het was al weken onderwerp van gesprek: de komst van premier Mark Rutte naar de stamtafel van Vandaag Inside. De drie gastheren hadden vooraf zelf behoorlijk wat twijfels over de uitzending. Want was het niet wat vreemd, dat de best bekeken talkshow van Nederland twee dagen voor de verkiezingen ruim baan zou geven aan de premier? Een premier die er bovendien om bekendstaat dat hij onmogelijk te pakken is. Rutte is het kind dat bij verstoppertje vroeger in een buis kroop, en er pas weer uitkwam als alle andere kinderen allang moedeloos naar huis waren vertrokken. Hoe ga je daar in vredesnaam eer aan behalen? Presentator Wilfred Genee zei het zelf al grappend: ‘De geloofwaardigheid van dit programma staat op het spel!’

Toch leek het – ondanks de aanwezigheid van drie (voormalig) VVD-stemmers – geen eenvoudige thuiswedstrijd te worden, want Rutte werd vooral in het begin harder aangepakt dan in veel andere talkshows. Een opgefokte Johan Derksen vond dat Rutte moest opstappen, omdat we anders in een ‘bananenrepubliek’ zouden leven. René van der Gijp zei vrijwel niets, behalve dan dat hij Rutte vergeleek met Real Madrid-topspits Karim Benzema. Een cynische Genee probeerde vooral wanhopig om door Ruttes pantser heen te breken. Zijn felle aanpak zorgde even voor spannende televisie, maar halverwege concludeerde Genee zelf ook dat ze ‘gewoon Op1 aan het maken waren’.

Rutte stond niet te springen om de aanwezigheid van politieke duiders en verrassingen vanuit het publiek, en dus kwam het scherpste tegengeluid vooral van strafrechtadvocaat Job Knoester (door Rutte consequent ‘Rob’ genoemd). Maar de gedachte die vooral overheerste, was dat een talkshowredactie hier wéér te gevoelig was geweest voor de aantrekkingskracht van de premier (met succes, want Vandaag Inside boekte maandagavond een kijkcijferrecord). Zelfs emotionele beelden van een slachtoffer van de toeslagenaffaire kregen Rutte uiteindelijk niet uit zijn rol. Meer nog dan een topspits, toonde Rutte zich wederom een verdediger van wereldklasse, die de tafel na drie kwartier volledig onder zijn duim had.

Vandaag Inside maakte daarmee opnieuw duidelijk dat Rutte simpelweg ongrijpbaar is: het is verstoppertje spelen totdat hij op een moment zélf besluit dat hij is uitgespeeld. Je kunt de man een niet-criminele psychopaat noemen (dixit Knoester), je kunt hem driehonderd keer sorry laten zeggen, je kunt hem opmerkingen ontlokken over zijn seksleven: raken doet het hem toch niet. Aan het eind van de uitzending kreeg de premier een motorhelm cadeau waarop een dildo was geplakt. Het was wederom perfecte reclame, want het beeld dat blijft hangen, is het jolige beeld van de dildohelm; niet dat van een kille reactie op een murw gebeukte toeslagenouder.

Als iemand al jaren uitblinkt in verstoppertje, moeten de andere kinderen misschien een nieuw spel bedenken. Geen enkele talkshow krijgt deze premier aan het wankelen. Probeer het dan ook maar gewoon niet meer.