‘Russisch’ festival Winteravonden aan de Amstel gaat door. ‘Er zit niemand bij die de oorlog steunt’

Sopraan en koordirigent Anna Azernikova, tevens artistiek leider van festival Winteravonden aan de Amstel. Beeld Anastasia Khomenko

Wie zit er nu te wachten op een festival dat in het teken staat van Rusland? Een kamermuziekfestival in Russische sferen, met veel Russische musici en Russische stukken? Toen Rusland op 24 februari Oekraïne binnenviel, dacht Anna Azernikova, de Russische artistiek leider van festival Winteravonden aan de Amstel: dit was het dan. ‘Ik was totaal in shock dat mijn land zoiets vreselijks kon doen. Ik maakte me zorgen over de Oekraïners, daarna over de repressie in Rusland. Ik dacht: nu kan mijn festival natuurlijk niet doorgaan.’

Sinds 2013 organiseert de sopraan en koordirigent Winteravonden aan de Amstel. Het festival is geïnspireerd door Decemberavonden, de concerten die pianolegende Svjatoslav Richter gaf tussen de kunstwerken van het Poesjkin Museum in Moskou. Winteravonden aan de Amstel vond vanaf het begin plaats in de Hermitage Amsterdam, dat – tot het na de invasie dit jaar de banden verbrak – tentoonstellingen samenstelde met werken uit de ‘echte’ Hermitage in St.-Petersburg. Het festival trok altijd veel bezoekers uit de Russische gemeenschap.

Na enige aarzeling besloot Azernikova de tiende editie toch door te laten gaan. ‘Maar dan moest het wel duidelijk zijn waar ik sta’, zegt ze. ‘Ik wens met heel mijn hart dat Oekraïne de oorlog zo snel mogelijk wint.’

Complexe achtergrond

Hoe organiseer je een ‘Russisch’ festival tegen zo’n complexe achtergrond? In haar keuze voor artiesten hield Azernikova er rekening mee dat zij niet alleen uit Rusland komen, maar vooral ook uit de omliggende landen: ‘de voormalige Sovjet-Unie’ is al te beladen. ‘En alle Russen die bij mij optreden, wonen in Europa’, zegt Azernikova. ‘Er zit niemand bij die de oorlog steunt.’

Oekraïense musici overtuigen om te komen was nog niet zo eenvoudig. ‘Ik heb een paar keer ‘nee’ gehoord. Ik wil de verbinding opzoeken, maar ik begrijp heel goed dat veel Oekraïners daar nu niets van willen weten. Ook muziek van Russische componisten van eeuwen geleden ligt daar nu gevoelig.

‘Ik ben in Moskou geboren, maar heb me nooit heel Russisch gevoeld; ik voelde me vooral Joods. Nu voel ik wel die collectieve schuld: ik begrijp hoe Duitsers die de nazi’s niet steunden zich moeten hebben gevoeld in de oorlog. Ik heb ook familie in Odessa, in Oekraïne, maar ik merk dat zij niet zo veel zin hebben in contact. Ze zien me dan ergens toch als Rus. In mijn optiek zijn Oekraïne en Rusland allebei bezet door Poetin, maar ook dat is een uitspraak waar je nu mensen mee voor het hoofd kunt stoten. En dat begrijp ik óók.’