‘Rupert Murdoch laat anderen de vuile klusjes oplossen, Logan Roy doet het zelf’

Rupert Murdoch en Logan Roy. Beeld Getty

Voordat Nick Davies begon aan zijn boek Hack Attack: How the Truth Caught Up with Rupert Murdoch (2014), stonden de Murdochs bekend als een harmonieuze familie, zegt hij. ‘De kinderen leken loyaal aan hun vader Rupert’, aldus de Britse onderzoeksjournalist. Maar toen vertelden bronnen hem dat zoon James al in 2011 Rupert uit zijn baan had proberen te wippen, zodat hij zelf ceo kon worden van het machtige familiebedrijf, News Corporation.

De gemoederen waren zo hoog opgelopen, hoorde Davies, dat adviseurs een verzoenpoging voorstelden om imagoschade te voorkomen. Na lang soebatten waren de twee daartoe bereid. Davies: ‘Maar toen zei Rupert dat James voor het gesprek naar hem toe moest komen, in New York. Op zijn beurt zei James dat Rupert maar naar Londen moest afreizen.’ Uiteindelijk vonden de kemphanen elkaar in het midden: ze spraken af op de Azoren, een eilandengroep in de Atlantische Oceaan.

Gijs Beukers is mediaredacteur bij de Volkskrant. Hij schrijft vooral over televisie, podcasts en boeken.

‘Dit kwam als een shock’, zegt Davies. ‘Voor zover ik weet was de publicatie van mijn boek de eerste keer dat deze strijd tussen vader en zoon naar buiten kwam.’ Hij wil geen credits opeisen voor de serie Succession, zegt hij. ‘Maar ik geniet van de gedachte dat dat deel van mijn boek het zaadje is waaruit veel scènes zijn voortgekomen.’

‘Succession’, seizoen 3. Rechts Logan Roy (Brian Cox).

Succession, dat draait om de vraag wie van de kinderen uit de mediafamilie Roy vader Logan zal opvolgen, is een van de meest geprezen series van het afgelopen decennium. ‘Op dit moment is er geen beter drama en geen betere komedie’, schreef de Volkskrant in 2021 over het derde seizoen. Maandag 29 mei verschijnt op streamingplatform HBO Max de allerlaatste aflevering – het vierde seizoen is het laatste. Op dezelfde dag begint op NPO 2 de driedelige documentaireserie The Rise of the Murdoch Dynasty (VPRO).

Verschillen genoeg

Jesse Armstrong, maker van Succession, heeft gezegd dat de Roys niet alléén zijn gebaseerd op de Murdochs. En inderdaad: verschillen zijn er genoeg. Bijvoorbeeld als het gaat om het karakter van de familiepatriarchen Rupert en Logan (gespeeld door Brian Cox).

‘Ik ken Rupert best goed’, zegt de Amerikaanse journalist Michael Wolff, die in 2008 de biografie De man die het nieuws bepaalt over hem schreef. ‘Hij is hoffelijk, ontwapenend, beheerst. Logan Roy heeft bombastische woede-uitbarstingen.’

Murdoch laat anderen de vuile klusjes oplossen, zegt Nick Davies. ‘Logan doet het zelf.’

De Murdochs in 2007, met vanaf links: James, Elisabeth, Rupert en Lachlan. Beeld Getty

Evengoed zijn de overeenkomsten onmiskenbaar, dat zal ook Rupert Murdoch zijn opgevallen. Nadat hij vorig jaar, na zes jaar huwelijk, het voormalige supermodel Jerry Hall via e-mail te kennen had gegeven ermee te stoppen, liet hij in het echtscheidingsconvenant opnemen dat zij haar ervaringen niet mocht delen met de schrijvers van Succession.

Logan Roy (1938) heeft een soortgelijke carrière als Rupert Murdoch (1931). Ook zijn wortels liggen buiten de Verenigde Staten – Roy komt uit Schotland, Murdoch uit Australië. Ook hij bouwde een bescheiden krantenuitgeverij uit tot een van ’s werelds grootste mediabedrijven. En ook hij wijst geen opvolger aan, maar speelt zijn kinderen tegen elkaar uit, die daardoor in een darwiniaanse strijd met elkaar belanden, waarbij veel messen in ruggen worden gestoken.

Roy is drie keer getrouwd en heeft vier kinderen (Conor, Kendall, Roman en Siobhan, roepnaam ‘Shiv’). Murdoch is vier keer getrouwd en heeft zes kinderen (Prudence, Elisabeth, Lachlan, James, Grace en Chloe). Kendall doet denken aan James: ze ogen het meest serieus, zijn politiek gematigder dan hun familieleden en houden van hiphop. Jeremy Strong, die in Succession Kendall Roy vertolkt, zei dat hij zijn schoenveters superstrak strikt, omdat hij in de biografie van Wolff had gelezen dat James dat ook deed.

Bij één scène met Kendall en Logan hebben de scenaristen wel erg goed naar de werkelijkheid gekeken. In het tweede seizoen van de serie moeten zij vanwege een bedrijfsschandaal getuigen voor de Senaat. Daar noemt Logan de dag dat hij achter het machtsmisbruik kwam ‘de ergste dag van mijn leven’.

In 2011 werden Rupert en James Murdoch door Lagerhuisleden verhoord, nadat verslaggevers van de tabloid News of the World voicemails hadden gehackt van beroemdheden, politici en een 13-jarig vermist meisje. Rupert Murdoch noemde het toen ‘de nederigste dag van mijn leven’.

Dat de Murdochs daar zaten, was te danken aan Nick Davies, die de praktijken had onthuld in The Guardian. ‘Zowel Logan als Rupert probeerde de schuld bij zijn zoon te leggen’, zegt hij.

Politieke macht

De bedrijven van Murdoch en Roy oefenen immense politieke macht uit, vooral via rechts-populistische televisiezenders: Fox News in het geval van News Corporation, ATN News in het geval van Waystar Royco.

In de aflevering ‘America Decides’, in het vierde seizoen van Succession, is het verkiezingsavond. Een brand in een stembureau vernietigt genoeg stemmen om het cruciale Wisconsin ‘rood’ (Republikeins) te laten kleuren. Als de radicaal-rechtse Republikeinse kandidaat de familie Roy genoeg voordeeltjes biedt, roept ATN News hem uit tot president.

De scènes doen natuurlijk denken aan de verkiezingen van 2021. Ook toen beweerden Republikeinen zonder bewijs dat er werd geknoeid met stemmen, ook toen was er trammelant over de rol van de ‘Decision Desk’, die op basis van prognoses winnaars uitroept.

Maar er is één groot verschil. In 2021 maakte Fox News – als eerste – bekend dat de cruciale staat Arizona naar Joe Biden ging. In Landslide: The Final Days of the Trump Presidency (2021) schrijft Michael Wolff dat Lachlan Murdoch daarvoor goedkeuring vroeg aan zijn vader Rupert. Die stemde in, in de wetenschap dat hij het lot van Trump zou bezegelen, en voegde daaraan toe: ‘Fuck him.’