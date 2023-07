Rudolf Koelmans klank op ‘Saint-Saëns & Glazunov’ is een onweerstaanbare mengeling van warmte en onaantastbaarheid ★★★★☆

Klaar met studeren bij Jascha Heifetz, de grootste violist ooit, en dan fietsen stelen om zijn huur te kunnen betalen. Het overkomt de Nederlandse violist Rudolf Koelman eind jaren zeventig. Hij verlaat Nederland en gaat zijn geluk beproeven in Zwitserland. In Bern verdient hij nota bene als straatmuzikant een vrij riante kost. Meer vastigheid zoekt Koelman in als viooldocent aan conservatoria.

Vanuit Zwitserland bouwt hij alsnog een solocarrière op, met drie jaar concertmeesterschap in het Concertgebouworkest tussendoor. Op zijn recentste album, met Sinfonietta Schaffhausen onder Paul Haug, speelt Koelman vioolconcerten van Glazoenov en Saint-Saëns.

Koelmans klank is een onweerstaanbare mengeling van warmte en onaantastbaarheid, met echo’s van Heifetz’ voortvarende tempi en snelle vingervibrato. In het heerlijke derde deel van Saint-Saëns Derde vioolconcert wisselt Koelman de virtuoze en etherische passages vloeiend en kwikzilverig af. De cadens in Glazoenov, met trillers in vlekkeloze dubbelgrepen, is een opmaat naar een opwindende finale zoals je die alleen van topviolisten hoort.

Rudolf Koelman Saint-Saëns & Glazunov Klassiek ★★★★☆ Challenge Records