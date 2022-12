Rubens Meisjes bulkt van origineel, scherp en hilarisch commentaar op eigentijdse fenomenen ★★★★☆

Ayla Çekin Satijn, Ella Kamerbeek en Marloes IJpelaar in ‘Rubens Meisjes’ van Club Lam. Beeld Henk van den Hurk

Ze wachten op iemand die uiteindelijk niet komt opdagen. Tot zover vertrekt Rubens Meisjes vanuit een vaak beproefde theatersituatie. Maar de rest van de uitwerking van deze nieuw geschreven toneeltekst van Marloes IJpelaar bulkt van origineel, scherp en hilarisch commentaar op eigentijdse fenomenen. IJpelaar vormt sinds 2018 met collega-actrices Ayla Çekin Satijn en Ella Kamerbeek een provocatief en strijdbaar trio, dat het theater wil verrijken met make-overs vanuit vrouwelijk perspectief. Daarbij schuwen ze de inzet van satirische video’s en fysieke confrontaties niet; ze zetten al hun lijfelijkheid in voor een frontale aanval op het patriarchaat met bijbehorende male gaze. Zo liet Club Lam in Lolita (2021) drie volwassen afsplitsingen aan het woord van het seksueel belaagde titelpersonage uit Nabokovs gelijknamige roman.

Net als in Lolita mengen ze in opvolger Rubens Meisjes minder bekende feitjes uit de kunsthistorie met snedig commentaar op de invloed van beeldschermen en sociale media. In dit geval koppelen ze het vakkundig weggummen van vrouwelijke namen uit de kunstgeschiedenis aan het gemarchandeer met voorgeschreven schoonheidsidealen en politiek-correcte principes. In het atelier van Peter Paul Rubens (1577-1640) hebben drie modellen om uiteenlopende redenen besloten naakt te poseren, onder de belofte dat de Italiaanse kunstschilderes Lavinia Fontana (1552-1614) hen zou vereeuwigen als De Drie Gratiën (schoonheid, opbloeiend geluk en vreugde). Over de vierde minder bekende gratie (welbespraaktheid) komen we ook wat te weten, net als over voorschriften voor vrouwelijke renaissancekunstenaars (zoals het verbod om borsten te schilderen en een kunstopleiding te volgen).

De een (IJpelaar) wacht ineengedoken in een lang pufferjack omdat ze zich onmogelijk en dakloos heeft gemaakt door haar onbuigzame omgang met principes. De tweede (Kamerbeek) maakt een hilarische entree in een warme lammy, maar blijkt door haar naïviteit en onzekerheid beïnvloedbaar door alles wat iedereen op socials gooit. De derde (Çekin Satijn) speelt Rubens tweede vrouw en verleidelijke muze, Hélèna Fourment. Zij heeft haar achtergrondverhaal, van arm arbeiderskind tot rijke BN-er, bij alle talkshows al uitgemolken.

Van elektrische fietsen tot milieuvriendelijke menstruatiecups, van bel-angst tot bodypositivity en vleesloze consumptie, alles duikt op in het onderlinge gekibbel dat steeds vervaarlijkere proporties aanneemt. Zelfs het verleidelijk verorberen van fruit ontpopt zich tot een filmscène vol geweld en doodsangst. Net wanneer het drietal dreigt door te draven en de tekst zich lijkt te gaan herhalen, neemt Rubens Meisjes een ontregelende afslag. Hoe het drietal het publiek dan confronteert met hun fysieke aanwezigheid is even moedig en brutaal als beeldend. Je zou het zo als nieuw schilderij willen laten vastleggen. Door een vrouw.

Ayla Çekin Satijn, Marloes IJpelaar en Ella Kamerbeek. Beeld Henk van den Hurk

Rubens Meisjes Theater ★★★★☆ Door Club Lam, i.s.m. Via Zuid en Toon Hermans Theater Sittard. 10/12, Toon Hermans Theater, Sittard. Tournee t/m 1/3.