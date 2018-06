RTL past cliffhanger GTST aan vanwege 'pijnlijke parallellen met werkelijkheid'

Wat de recente gebeurtenis is geweest, wilde RTL ‘uit respect voor de betrokkenen’ niet zeggen. Volgens Het Parool zou het dodelijk ongeval op de Amsterdamse NDSM-werf eind mei de makers van GTST hebben doen besluiten om een andere seizoensfinale voor GTST op te nemen. De makers van GTST draaiden de zomercliffhanger op 19 april bij de enorme hijskraan op de NDSM-werf.

Op 27 mei viel een 32-jarige man uit die hijskraan, waarin het Faralda Crane Hotel gevestigd is. Het incident vond plaats tijdens een besloten dancefeest in het hotel. Hoe de man van de kraan is gevallen is nog altijd onduidelijk. Uit foto’s van de opnames van GTST zou zijn op te maken dat de makers van Nederlands langstlopende soapserie een scène hebben opgenomen waarbij er iemand uit de kraan valt of geduwd wordt.

Ondanks de extra kosten die het opnieuw opnemen van een cliffhanger met zich mee brengt hebben de makers besloten een andere seizoensafsluiter van GTST op te nemen. Doordat de makers een nieuwe cliffhanger moeten opnemen, zal de laatste GTST-aflevering van het seizoen niet op tijd klaar zijn voor fans om ‘vooruit’ te kunnen kijken op Videoland. Normaliter kan dat wel en kunnen kijkers tegen betaling op de streamingdienst zien wat er gaat gebeuren. De cliffhanger staat gepland voor 6 juli.