RTL haalt De Villa per direct van de buis om ‘seksueel grensoverschrijdend gedrag’

RTL 5 heeft besloten om de uitzendingen van De Villa per direct stop te zetten wegens seksueel grensoverschrijdend gedrag in het programma. Dat heeft een woordvoerder laten weten aan BuzzE. De zender biedt bovendien excuses aan vanwege vertoonde beelden. Beeld ANP Kippa

Op sociale media was er woensdag ophef over een tweetal scenes waarin mannelijke deelnemers aan De Villa – al dan niet in beschonken staat – zich opdringen aan de vrouwelijke deelnemers. ‘Wij vinden dat seksueel grensoverschrijdend gedrag, of zelfs maar de suggestie daarvan, niet getolereerd kan worden’, laat een woordvoerder van RTL weten. ‘Daarom stoppen we per direct met programma.’

De zender zegt ‘grondig’ te zullen onderzoeken hoe de beelden in het programma terecht hebben kunnen komen. Daarvoor zullen zowel de direct verantwoordelijken voor het programma als producent Blue Circle gehoord worden.

De Villa draait om jonge singles die ondergebracht worden in een luxe villa in het vakantieoord Lloret de Mar. Tijdens de met drank overgoten vakantieweek doen de deelnemers onder meer aan ‘seksvragenspelletjes’ die al snel leiden tot broeierige taferelen. In sommige gevallen mondde dat uit in grensoverschrijdend gedrag. In een dergelijke scene probeert ene José, die ‘bloedjegeil op een goeie manier’ is, de onderbroek opzij te trekken van een dronken vrouwelijke deelnemer die slapend in bed ligt. Een voice-over levert ondertussen commentaar bij de beelden: ‘Na alle blauwtjes die José heeft gelopen kan hij het niet laten, hij probeert het nog één keer.’ In een andere scene wordt deelneemster Julia herhaaldelijk betast door deelnemer Steve. Als Julia aangeeft hier niet van gediend te zijn noemt Steve haar een ‘bitch’.

Op sociale media sprak onder meer tv-maker Tim Hofman schande van de fragmenten. Anderen vonden dat De Villa aanranding zou normaliseren.

fuck dit hoor. https://t.co/HUHrWRN6Ot — Tim Hofman - #GRAPPIGJAMMER (@debroervanroos) 21 november 2019

De opnames voor het datingprogramma vonden plaats in juli en augustus. Hoe het kan dat de gewraakte fragmenten hebben kunnen passeren is een vraag die meegenomen zal worden in het onderzoek naar de gang van zaken, stelt de RTL-woordvoerder. ‘We willen uitzoeken waarom er geen vlag omhoog is gegaan en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen.’