RRR is een film waarvoor het woord spektakel is uitgevonden ★★★☆☆

N.T. Rama Rao Jr. in RRR .

Alleen al de proloog van de Indiase hitfilm RRR is adembenemend. Raju (Ram Charan), een soldaat in dienst van de Britse koloniale bezetters, krijgt de onmogelijke opdracht een man te arresteren die deel uitmaakt van een woedende menigte opstandelingen. Als een superheld springt hij over een hek om in de mensenmassa te duiken, waarna hij het man voor man tegen de horde opneemt. Gekkenwerk, fantastisch in beeld gebracht door regisseur S.S. Rajamouli, die zwelgt in elke goedgeplaatste vuistslag of toegebrachte wond.

Na die wervelende start bindt RRR bepaald niet in. Rajamouli, de Michael Bay van India, gooit de remmen juist steeds verder los: de ene actiescène is nog gekker dan de ander, inclusief gevechten waarbij met een luipaard wordt gesmeten of een volledige dierentuin zich in het geweld stort. De onmogelijk sterke Raju en zijn ook al bovenmenselijke tegenstander Bheem (N.T. Rama Rao Jr.) nemen het op de idiootste manieren tegen elkaar op.

RRR (de titel, die pas na drie kwartier in beeld komt, staat voor Rise Roar Revolt) is een film waarvoor het woord spektakel is uitgevonden. Geen wonder dat hij de wereld verovert sinds hij op Netflix te zien is, na groot bioscoopsucces in India. In veel landen behoort het epos tot de bestbekeken films op het platform, Nederland blijft voorlopig nog achter.

Het verhaal is zeer losjes gebaseerd op de levens van twee vermaarde Indiase onafhankelijkheidsstrijders uit het begin van de 20ste eeuw, Alluri Sitarama Raju en Komaram Bheem. In werkelijkheid ontmoetten zij elkaar nooit, in RRR worden ze zowel vijanden als beste vrienden. En hoe: de bromance die tussen Bheem en Raju ontstaat, is een van de meest aanstekelijke die ooit het filmdoek hebben gesierd. Nooit zagen twee mannen er gelukkiger uit dan deze helden, samen rijdend op een motor.

RRR bewijst dat de Zuid-Indiase filmindustrie, in dit geval uit de regio waar Telugu wordt gesproken, zich kan meten met het meer bekende Hinditalige Bollywood uit Mumbai en omgeving. Sterren van de Telugu-cinema veroveren nu het hele land, zij het nagesynchroniseerd in Hindi (ook Netflix vertoont overigens de Hindi ingesproken versie). Dat RRR India verbindt, ligt natuurlijk ook aan het onderwerp, met de Britse overheersers als gemeenschappelijke vijand.

De sadistische Britten in RRR vertegenwoordigen het pure kwaad. Ze worden neergezet als karikaturen, maar dat geldt voor meer personages in de film. RRR verheerlijkt geweld en nationalisme, al is nooit helemaal duidelijk hoe serieus Rajamouli zijn hyperbolische scenario neemt. Bij zoveel uitbundige overdrijving zit een knipoog haast ingebakken.

Natuurlijk worden de vele bloederige actiescènes, vol special effects, af en toe onderbroken voor muziek en dans. Ook daarin toont Rajamouli zich een geweldig entertainer die geen maat houdt. Voor wie er na ruim drie uur bombastisch filmgeweld nog geen genoeg van kan krijgen: ook zijn actie-epos Bahubali: The Beginning is op Netflix te zien.