Rouw lijkt onverfilmbaar, maar ‘Zee van tijd’ blijft overeind tussen opvallend sterk Nederlands rouwdrama

Sallie Harmsen en Reinout Scholten van Aschat in ‘Zee van Tijd’.

‘Nu op pauze drukken’, zegt Lucas (Reinout Scholten van Aschat). ‘En dan voor altijd... Dit.’ De zon gaat onder, Lucas ligt op het dek van zijn boot met zijn vrouw en zijn kind in zijn armen. De lucht boven de Atlantische Oceaan kleurt oranje. Druk op pauze, stop de film.

Het leven is geen film, het dendert voort. In Zee van tijd, de openingsfilm van het Nederlands Filmfestival, ligt het mooiste moment uit Lucas’ leven al ver in het verleden. Ergens in juli 1980. Niet lang na die mooie zonsondergang gaat alles kapot. Het kind van Lucas en Johanna (Sallie Harmsen), de 5-jarige Kai, verdwijnt van de boot en wordt niet meer teruggevonden.

Zee van tijd van regisseur Theu Boermans en scenarist Marieke van der Pol gaat over wat er daarna gebeurt: hoe ga je om met een verdriet van peilloze proporties? Een deel van de film speelt zich zo’n veertig jaar later af, wanneer Lucas en Johanna (dan gespeeld door Gijs Scholten van Aschat en Elsie de Brauw) elkaar na lange tijd weer ontmoeten. Het andere deel volgt het stel in de maanden na de dood van Kai. Ze groeien in rap tempo uit elkaar, opgesloten in hun eigen rouwproces.

Rouw lijkt tamelijk onverfilmbaar. Het is een innerlijke reis, zonder duidelijke bestemming, zonder adequate taal – niet voor niets luidt de reactie op een overlijden vaak: ‘Er zijn geen woorden voor’. Hoe laat je iets zien dat zo stil en zo persoonlijk is? Hoewel de dood alomtegenwoordig is in films, is dat met rouw een heel ander verhaal. Hollywood is er niet happig op en dat is logisch, want een happy end is vrijwel uitgesloten. De doden keren niet terug en de pijn blijft.

Lege drankflessen

Toch schrikt het thema niet alle filmmakers af, zeker niet in Nederland. Er bestaat wel degelijk zoiets als de rouwfilm en die is in Nederland opvallend goed vertegenwoordigd. Het Nederlands Filmfestival toont er dit jaar zelfs twee: naast Zee van tijd gaat in Utrecht ook Narcosis in première, de debuutfilm van Martijn de Jong, waarin een gezin ontwricht raakt na het overlijden van de vader. Ook Floor van der Meulens speelfilmdebuut Pink Moon, nu al in de bioscoop te zien en ook op het filmfestival, is in zekere zin een rouwfilm. De rouw gaat hier aan de dood vooraf: een jonge vrouw bereidt zich voor op het aangekondigde overlijden van haar vader.

Thekla Reuten in ‘Narcosis’.

De films staan in een traditie van sterk Nederlands rouwdrama. Denk aan Tonio (2016), waarmee Paula van der Oest op indrukwekkende wijze de ‘requiemroman’ van A. F. Th. van der Heijden over zijn overleden zoon verfilmde. Rouw, dat is Pierre Bokma tussen de lege drankflessen. Maar het is ook het voortdurende zoeken, niet te verdoven door alcohol of andere middelen, naar het leven dat er was in de dagen voordat het verdween. Alsof daarmee een puzzel kan worden gelegd die het verlies draaglijker maakt. Alsof er een boek kan worden gesloten – een onmogelijke missie.

Ook een fraai voorbeeld is Zurich (2015) van Sacha Polak, met een prachtige rol van Wende Snijders als een op drift geraakte vrouw die dubbel is verlaten: de dood pakte haar haar geliefde af en onthulde tegelijk diens geheimen. In hetzelfde jaar verscheen Een dag in ’t jaar van Margot Schaap, een springerig-melancholieke film die liet zien hoe achterblijvers van elkaar kunnen wegdrijven, maar toch verbonden blijven.

Rifka Lodeizen en Pierre Bokma in ‘Tonio’.

Het is opvallend hoe goed sommige filmmakers (en acteurs!) kunnen omgaan met de stilte en de leegte van rouw. Het Belgisch-Nederlandse drama Drift (2013) van Benny Vandendriessche gaat daarin waarschijnlijk het verst: de naamloze hoofdpersoon, wiens vrouw is overleden, zwijgt en zwijgt en zwijgt. Schrijnend zijn ook de stiltes in Peter Hoogendoorns aangrijpende, autobiografische film Tussen 10 en 12 (2014), die zich afspeelt in de twee uur nadat een tienerjongen te horen heeft gekregen dat zijn zus bij een ongeluk is overleden. Wat valt er in godsnaam te zeggen, achterin een politieauto, op weg naar je ouders om hen het nieuws te vertellen?

Natuurlijk passen niet alle rouwfilms in dezelfde mal. Er zitten praatfilms tussen, zoals Mijke de Jongs Brozer (2014), een kruising van fictie en documentaire waarin de naderende dood van één van vier zussen (gespeeld door Leonoor Pauw, die in 2013 overleed) haast projectmatig wordt aangepakt. Waarna de conclusie volgt dat gemis zijn eigen plan trekt. Ook in Nederlandse jeugdfilms heeft rouw soms een plek zonder dat het tot lange stiltes leidt. Al wordt wel vaak om de hete brij heen gepraat, maar dat is ook de les die films als Mees Kees en Achtste-groepers huilen niet meegeven: geef rouwende kinderen de mogelijkheid om te praten óf te zwijgen.

‘Brozer’, met links Leonoor Pauw.

Het verdriet van kinderen om een overleden ouder speelt ook een rol in Narcosis, vorige week geselecteerd als de Nederlandse Oscarinzending. De film laat zien hoe de kersverse weduwe Merel (Thekla Reuten) haar gevoel probeert uit te schakelen. Ze wil het liefst zo snel mogelijk overgaan tot de orde van de dag, maar haar jonge kinderen komen daardoor in de knel. Zij hebben ruimte nodig voor hun verdriet. In die context is het niet zo raar dat de overleden John (Fedja van Huêt) nog altijd lijkt rond te hangen in het huis, als een spook dat elk moment uit de coulissen kan treden.

Regelrechte horrorshow

Het geldt voor meer rouwfilms, of er nu geesten in voorkomen of niet: de overledene is nooit zomaar weg. Waar woorden tekort schieten om het gemis van de achtergeblevenen te beschrijven, waar verdriet onuitsprekelijk is, kan film daar wél uiting aan geven. Het heeft te maken met het wezen van de cinema. Al sinds het ontstaan van de film, eind negentiende eeuw, wordt het medium gekoppeld aan de dood. Of liever: aan de tijdelijke ontheffing van de dood. Film toont altijd iets dat er niet meer is.

De dood zal niet meer absoluut zijn, schreven de Parijse kranten nadat de gebroeders Lumière in 1895 hun eerste filmvertoningen organiseerden; we zullen onze naasten kunnen zien, lang nadat ze ons ontvallen zijn. Die omschrijving gaf nog een positieve draai aan het nieuwe fenomeen. Veel kijkers beschouwden de eerste films als een regelrechte horrorshow. Ze schrokken zich een hoedje, omdat ze dachten dat ze naar geesten keken. De flikkerende projectie droeg daaraan bij. Elk filmbeeld is er in gelijke mate wel en niet; een schim die verdwijnt zo snel als hij zichtbaar was.

Elsie de Brauw en Gijs Scholten van Aschat in ‘Zee van Tijd’.

In Zee van tijd laat Theu Boermans die twee mogelijkheden van film – het in leven houden van de doden, of het kijkje in het schimmenrijk – expliciet een rol spelen in het verhaal. Lucas heeft de laatste dagen van zijn zoon gefilmd met een super-8-camera. De beelden van Kai, springlevend op de boot, zijn voor hem een manier om zijn kind terug te brengen, terwijl Johanna er aanvankelijk van schrikt.

Boermans laat zijn publiek verplicht meekijken naar de filmpjes van Lucas, als om te zeggen: zie dit mooie kind, voor wie het leven hier stopte. Een straffe opgave, maar zo koppelt de regisseur zijn thema aan de troostende werking van film. Wat Zee van tijd laat zien, is dat je rouw in het gezicht kunt kijken, al kan het veertig jaar duren voordat dat lukt. Ook Johanna gaat uiteindelijk overstag. Door de filmbeelden is Kai er tegelijk wel en niet, en dat is beter dan helemaal te verdwijnen.