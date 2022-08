Rotterdam zet de spotlight op Willem Pijper. Wie was de ‘Gershwin op klompen’?

Componist Willem Pijper (1894-1947) aan de piano. Jaartal onbekend. Beeld ANP / Spaarnestad Photo

De componist en muziekcriticus Willem Pijper (1894-1947) was even beroemd als gevreesd. In vooroorlogs Nederland kon je niet om zijn muziek heen, maar vanaf de jaren zestig verliep het tij. Dat moet anders, vindt een aantal Rotterdamse instellingen. Op 2 september trapt het Rotterdams Philharmonisch Orkest een najaar af vol activiteiten rond de 75 jaar geleden overleden Pijper. Er zijn concerten, een tentoonstelling, gesprekken en een podcast. Dat alles onder de paraplu Willem Pijper, een modernist in Rotterdam. Tijd om bij te praten over een man die reputaties kon breken, maar zelf werd weggezet als ‘Gershwin op klompen’.

Wat had Willem Pijper met Rotterdam?

Op het eerste oog weinig. Hij werd er niet geboren en ging er evenmin dood. Zijn muziek klonk er, maar dat was ook zo in de rest van Nederland. Het is vooral een baan die Willem Pijper verbindt met Rotterdam: van 1930 tot aan zijn dood was hij de eerste directeur van het conservatorium.

Wat was Pijpers achtergrond?

Eenvoudig. Zijn vader had een behang- en stoffeerwinkel in Zeist. Omdat Willem astmatisch was, kreeg hij thuisonderwijs. Zijn vader leerde hem vioolspelen, ook stonden er een harmonium en een piano in huis. Na het gymnasium twijfelde Pijper. Wilde hij een loopbaan in de muziek, of werd hij toch liever botanicus?

Uiteindelijk schreef hij zich in aan de Toonkunst Muziekschool in Utrecht. Hij kreeg er compositieles van de coryfee Johan Wagenaar, bekend van de orkestouvertures Cyrano de Bergerac en De getemde feeks. Eigenlijk, beweerde Pijper later, had hij het componeren niet van Wagenaar geleerd, maar ‘veeleer van Freud’ en filosofen als Kant en Nietzsche.

Zijn carrière schoot verrassend snel uit de startblokken. Al in 1918, Pijper was 23, voerden dirigent Willem Mengelberg en het Concertgebouworkest zijn Eerste symfonie uit. Hij ging aan de slag als docent aan het Amsterdamse conservatorium en scherpte zijn pen als criticus bij het Utrechts Nieuwsblad.

Wat kenmerkt Pijpers muziek?

Zoals destijds elke Nederlandse componist moest hij een koers vinden tussen Duitse zwaarte en Franse lichtheid. Gaandeweg ontwikkelde hij een eigen aanpak, die hij muntte als ‘kiemceltechniek’. Met toch nog iets van een botanicus omschreef Pijper die als ‘een compositiemethode, waarbij een compleet werk kan groeien uit een handjevol noten, gelijk een boom groeit uit een zaadje.’

Melodie stond bij hem op één. Verder mengde Pijper graag toonsoorten en husselde hij ritmen door elkaar, inclusief de losheupige uit Latijns Amerika. Hij schreef drie symfonieën en ander orkestwerk, twee opera’s plus een vracht kamermuziek en liederen. De een bejubelde Pijpers composities als ‘bakens van logica en intuïtie in de woelige zee der muzikale onzekerheid’. Een ander hoorde ‘Gershwin op klompen’.

Waarom verdween Pijpers muziek van de podia?

Vanaf de jaren 1960 gaapte er een generatiekloof. De revolutionaire jeugd serveerde Pijper eenvoudig af. In een geruchtmakend artikel maakte Reinbert de Leeuw de kachel aan met zijn muziek. Toegegeven, de Fluitsonate en Tweede cellosonate konden ermee door. Maar de kiemceltechniek en andere pijperismen wekten volgens De Leeuw ‘meestal de indruk aan bloedarmoede te lijden’.

De tweede reden is Pijpers polemische pen. Zijn biograaf, Arthur van Dijk, noemt hem ‘de W.F. Hermans van het vooroorlogse muziekleven: giftig, niets en niemand ontziend’. Die trek zat er al vroeg in. Met van sarcasme doordrenkte recensies tergde de jonge Pijper de Utrechtse dirigent Jan van Gilse. Hoe gefrustreerd die raakte, deed zijn weduwe in 1963 uit de doeken. Sinds haar boek Pijper contra Van Gilse kleeft er een smet aan zijn reputatie.

Was hij inderdaad zo’n lastige man?

In de podcast Willem Pijper: In het licht van de eeuwigheid hoor je zijn biograaf wikken en wegen. Pijper kon charmant zijn, maar ook agressief. Hij had charisma, maar zette elk contact onder hoogspanning. Als we de dichter Hendrik Marsman mogen geloven, was zijn liefdesleven al even turbulent. Hij noemde Pijper een ‘haremhouder’.

Via leerlingen als Henk Badings, Henriëtte Bosmans en Rudolf Escher had hij een enorme invloed op het componeren in Nederland. Ook in literaire kring telde Pijper mee. Simon Vestdijk, de schrijversreus die het libretto leverde voor zijn opera Merlijn, zwoer bij Pijpers muziekessays. Deze componist, vond Vestdijk, was vooral een letterkundige.

Verdient Pijpers muziek rehabilitatie?

Altijd, maar het zal wel eeuwig schipperen blijven. Het oordeel van de hedendaagse componist Rob Zuidam is exemplarisch. Hij bewondert in Pijpers Derde symfonie ‘iets roekeloos, een ongekunstelde oprechtheid’. Maar in de Tweede hoort Zuidam de castagnetten steeds net op de verkeerde momenten klepperen, ‘dat wil zeggen: daar waar men ze goed kan horen’.

Stierf Pijper tevreden en voldaan?

Allesbehalve. Zijn huis brandde af bij het bombardement op Rotterdam. Hij werd ziek, zonderde zich af en overleed op z’n 52ste, na een kort en intens leven.

Willem Pijper, Tweede symfonie, door het Rotterdams Philharmonisch Orkest o.l.v. Lahav Shani. Rotterdam, de Doelen, 2/9.