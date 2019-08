Rotterdam wint strijd om Songfestival: ‘De ramen trilden zowat uit de kozijnen’

De Nederlandse Duncan Laurence op het podium tijdens het Eurovisie Songfestival vorig jaar. De zanger won met zijn lied Arcade. Beeld ANP

Ook Said Kasmi, de verantwoordelijk wethouder van Rotterdam, was euforisch. ‘Ik heb wel even staan schreeuwen’, zo vertelt hij op een persconferentie vrijdagmiddag, in een Rotterdams hotel. Maastricht was de laatst overgebleven tegenkandidaat.

De data voor het Songfestival zijn vrijdag ook bekendgemaakt: de halve finales worden gehouden op dinsdag 12 en donderdag 14 mei. De finale is op zaterdag 16 mei 2020. Als organiserend land is Nederland al gekwalificeerd voor de finale.

Bij de keuze voor Rotterdam gaven de faciliteiten van Ahoy een doorslag, zegt Sietse Bakker, verantwoordelijk producent, op de persconferentie. ‘Dit worden misschien wel de drie meest complexe tv-shows ooit in Nederland. Dan kies je voor de beste locatie en dat is Ahoy.’ Het Maastrichtse congrescentrum MECC was volgens Bakker minder geschikt, vooral door de plafondhoogte (bij MECC iets lager dan 18 meter, bij Ahoy 30 meter) waardoor er minder ruimte is voor grote podium- en zaallichten, en door de afwezigheid van tribunes. Bakker: ‘Natuurlijk kunnen we tribunes bouwen, maar dat kost extra tijd en geld.’

Bovendien heeft Ahoy, in tegenstelling tot het MECC, ruimschoots ervaring met grote, internationale tv-evenementen. In 2018 werden de MTV Awards er georganiseerd, in 2007 het Junior Eurovisiesongfestival. Maar nooit eerder organiseerde Rotterdam het Songfestival. Voorgaande Nederlandse edities waren in Hilversum (1958), Amsterdam (1970) en Den Haag (1976 en 1980).

De video waarin Duncan Laurence onthult dat Rotterdam het Songfestival gaat organiseren:

Aan de uitverkiezing van Rotterdam is een lange stedenstrijd voorafgegaan. Nadat Duncan Laurence in mei het Songfestival had gewonnen, stelden veel steden zich verkiesbaar: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.

Verschillende steden haakten ook weer af, om verschillende redenen. Er bleken toch geen geschikte evenementenlocaties te zijn (Leeuwarden, Den Haag en Zwolle), de beoogde locaties waren niet beschikbaar (Amsterdam) of het evenement kostte te veel geld (Breda). Utrecht, Arnhem en Den Bosch dienden wel een bidbook in, maar vielen in juli af. Toen maakte de NPO bekend dat alleen Rotterdam en Maastricht nog in de race waren.

Charmeoffensief

Beide steden begonnen een charmeoffensief, met gelikte promotiefilmpjes. Bekende Nederlanders (‘de hele wereld is blij met Rotterdam als gastheer voor het Songfestival’, aldus Paul de Leeuw) en onbekende Nederlanders spraken hun voorkeur uit. ‘Het organiseren van het Songfestival in Maastricht is als het organiseren van het WK voetbal in Qatar’, schreef bestuurssocioloog Mark van Ostaijen in de Volkskrant. ‘Het kán wel, maar het is vrij belachelijk.’

De geruchtenmachine draaide intussen op volle toeren. Ingewijden zouden begin juli tegen het AD hebben gezegd dat de keuze al op Maastricht was gevallen. De symbolische waarde van de stad, denk aan het Verdrag van Maastricht, zou de doorslag hebben gegeven. Op 28 augustus leek het er op dat Rotterdam de gelukkige zou worden. Songfestivalfans kwamen erachter dat er al wél een officiële site was aangemaakt voor Rotterdam, maar niet voor Maastricht.

Ahoy in Rotterdam heeft ruimschoots ervaring met grote evenementen. Beeld ANP

Nu de stad gekozen is, kan de organisatie van start. Het meeste werk zal worden verricht door het kernteam, dat bestaat uit medewerkers van de NPO, NOS, Avrotros en externe experts. De European Broadcast Union (EBU), de internationale groep achter het Songfestival, staat het kernteam bij.

Smak geld

De organisatie van het Songfestival kost een smak geld: in totaal 25 à 30 miljoen euro. Ongeveer de helft daarvan moet de stad zelf ophoesten. Daartegenover staan de baten. ‘Als je ziet hoe vaak de naam van de stad genoemd wordt in kranten, niet alleen in Europa maar ook in de VS, Azië en Zuid-Amerika, dan weet je hoeveel je ervoor terugkrijgt’, zei Jon Ola Sand, de Noorse baas van het Songfestival in juli tegen de Volkskrant.

De kaartverkoop gaat voor de feestdagen in december van start. De inzendingen van de landen worden rond maart bekendgemaakt. Wie de felbegeerde klus van presentator op zich mogen nemen, is nog niet bekend.