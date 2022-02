Rotterdam, München en Milaan eisen dat topdirigent Gergjev afstand neemt van oorlog in Oekraïne

Valeri Gergjev Beeld DPA

Valeri Gergjev behoort tot ’s werelds beroemdste en drukste dirigenten. Van 1995 tot 2008 leidde hij het Rotterdamse orkest als chef. Tegenwoordig is hij eredirigent en voert hij de artistieke leiding over het Gergiev Festival, dat sinds 1995 plaatsvindt.

Het Rotterdamse besluit volgt nadat bekend werd dat Gergjev dit weekend niet welkom is als gastdirigent in de Carnegie Hall in New York. Ook München gaf een schot voor de boeg: als de Rus zich niet uiterlijk maandag distantieert van de oorlog in Oekraïne, verliest hij zijn baan als chef-dirigent van de Münchner Philharmoniker. Vergelijkbare eisen kwamen vanuit het Italiaanse operahuis La Scala en het Weens Philharmonisch Orkest.

Loyaal

De afgelopen jaren heeft Gergjev consequent zijn loyaliteit aan de Russische president Poetin beleden. Zo dirigeerde hij in 2016 een concert tussen de Romeinse ruïnes van Palmyra in Syrië, het land dat Poetin liet bombarderen. ‘Ik kan hun relatie niet beoordelen’, zegt de Rotterdamse orkestdirecteur George Wiegel. ‘Van ons mag niet worden verwacht dat we al die jaren artistieke samenwerking in één klap weggooien. Van de andere kant realiseren we ons dat Gergjev ook niet zomaar door kan gaan.’

Wiegel wil Gergjev eerst graag zelf spreken. ‘We laten bewust de deur open om te kijken: lost een gesprek iets op, of verhardt het zich alleen maar? We snappen dat zijn positie ingewikkeld is, het is nog maar de vraag hoeveel bewegingsruimte hij heeft.’ Met Gergjev staan in Rotterdam concerten gepland in mei.