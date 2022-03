Rotterdam, München en Edinburgh wijzen dirigent Gergjev de deur wegens loyaliteit aan Poetin

President Poetin en dirigent Valeri Gergjev in 2016. Beeld AFP

Rotterdam sluit zich aan bij een groeiend aantal orkesten en concertzalen in Europa en de VS waar Gergjev niet langer welkom is. Zo heeft de Münchner Philharmoniker hem dinsdag per direct ontslagen als chef-dirigent. Burgemeester Dieter Reiter van München had hem in een brief opgeroepen om uiterlijk maandag ‘duidelijk en ondubbelzinnig’ afstand te nemen van de ‘wrede aanvalsoorlog die Poetin tegen Oekraïne voert’, maar er kwam geen reactie.

Edinburgh Festival

Ook is Gergjev ontslagen als erevoorzitter van het Edinburgh Festival, een van de grootste kunstfestivals ter wereld. De organisatie breekt met hem uit solidariteit met de inwoners van Kiev. De Philharmonie van Parijs en de Scala in Milaan hebben zijn concerten geannuleerd en ook op de festivals van Luzern en Verbier is hij niet langer welkom. In New York was Gergjev afgelopen weekend niet welkom voor drie optredens in Carnegie Hall. Zijn internationale management heeft met hem gebroken.

De afgelopen jaren heeft Gergjev consequent zijn loyaliteit beleden aan de Russische president. Zo dirigeerde hij in 2016 een concert tussen de Romeinse ruïnes van Palmyra in Syrië, het land dat Poetin liet bombarderen. De president en de dirigent leerden elkaar kennen in Sint-Petersburg, de stad waar in 1991 Poetins politieke loopbaan begon. De dirigent leidt er het Mariinski Theater, dat honderden miljoenen aan steun van Poetin heeft gekregen.

Vorige week schortte het Rotterdams Philharmonisch Orkest al de samenwerking op met Gergjev. De hoop van het orkest was toen nog om met hem in gesprek te kunnen gaan.