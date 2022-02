Rotterdam moet gewoon zeggen: fuck you Jeff Bezos, met je domme rotkop

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is. Ditmaal: fuck you Jeff Bezos, met je domme rotkop.

In een week dat het toch al lekker veel over privilege ging, diende zich heerlijk discussiemateriaal aan in de vorm van een supergrote boot van de rijkste persoon op aarde (een man, toevallig) die niet onder een brug door past. Om het megajacht de Rotterdamse haven uit te laten, moet de iconische Hefbrug gedemonteerd worden.

Daar kun je van alles van vinden en dus vinden we er ook van alles van. Het zou goed zijn voor het ‘maritieme imago’ van de stad, maar de gemeente had ook beloofd de brug, die het al zo vaak zwaar te verduren heeft gehad, nóóit meer te demonteren. Voorstanders van een vergunning beweren dat tegenstanders jaloers zijn op het succes van Jeff Bezos. Maar jaloers ben ik op mensen dichtbij me: andere opiniemakers – we wonen allemaal in dezelfde wijk in Amsterdam – met dommere meningen en een hoger tarief, of op mijn broertje omdat-ie beter is in tennis dan ik. Bezos en ik, daarentegen, kennen elkaar totaal niet en dat heeft een reden: zijn kop staat me niet aan.

En volgens mij zit daar de oplossing voor dit vraagstuk. Voor de vergunning doet het er voor burgemeester Aboutaleb ‘totaal niet toe’ dat het om een verzoek van Bezos gaat. Maar stel je toch eens voor: een vergunning weigeren, simpelweg omdat de kop van de steenrijke aanvrager je niet aanstaat. Wat een stunt! Iedereen ligt aan z’n voeten maar de dappere Rotterdammers, en daar wil ik voor de gelegenheid best bijhalen dat het een stad is van eerlijke arbeiders of iets dergelijks, doen daar niet aan mee. Rotterdam, sterker door strijd, zegt gewoon ‘fuck you, Jeff Bezos, met je domme rotkop’. Geweldige PR! Dát gaat pas de hele wereld over.