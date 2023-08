‘Roter Himmel’ is een mooi mengsel van romkom en amoureuze praatfilm – tot de donkere wending ★★★★☆

‘Roter Himmel’.

De voortekenen liggen voor het oprapen in Christian Petzolds Roter Himmel: dat wordt niks met de werkvakantie van de jonge schrijver Leon (Thomas Schubert), in het vakantiehuis van de moeder van zijn vriend Felix (Langston Uibel). Hun auto begeeft het op enkele kilometers afstand van de eindbestemming, in een bos aan de Oostzee. Wanneer ze eindelijk het huis bereiken blijkt een van de kamers reeds bezet, door een vrouw die elke nacht langdurige seks met haar minnaar heeft en daar graag hard muziek bij draait. Als Leon deze Nadja (Paula Beer) voor het eerst ziet, brengen dat zonnige gezicht, die rode jurk en die blote onderbenen hem permanent van slag.

Met zijn nieuwe speelfilm waagt Petzold, grootmeester van de Duitse ascetische cinema, zich met voelbaar plezier op lichtvoetig terrein. Er zijn kluchtige grapjes, misverstanden en zelfs een karikaturale strandwacht. Roter Himmel, dat op het Filmfestival van Berlijn de grote juryprijs won, is een mooi mengsel van klassieke romkom-ingrediënten en de amoureuze praatfilms van Eric Rohmer. Petzold zet de gewoontes en clichés van zijn voorbeelden doelgericht in, maar gaat toch ook zeer beheerst te werk, met de rem erop.

Over de auteur Kevin Toma schrijft over film in alle soorten en maten, met een speciaal oog voor filmmuziek en een passie voor horror.

Leon zit vooral zichzelf in de weg, met zijn constante zelftwijfel, narcisme, inertie en minachting. Een toestand die hem volledig isoleert van de anderen. Een van de running gags: zal Leon met Felix gaan zwemmen? Het is Thomas Schuberts grote verdienste dat deze Gekwelde Kunstenaar juist in zijn onuitstaanbaarheid fascineert.

Dat Leon vastzit in zijn rol wordt mooi benadrukt door het kostuumontwerp. Voortdurend draagt hij dezelfde sombere kleren, precies zoals Nadja consequent in haar rode zomerjurk verschijnt. Paula Beer, de waternimf uit Petzolds vorige film Undine (2020), vertolkt met ontspannen souplesse wederom een archetype: ditmaal de immer stralende vrouw die vooral opdraaft als wensdroom van mannelijke verlangens – of in ieder geval die van Leon. En dat terwijl hij haar nooit werkelijk probeert te leren kennen.

Geen wonder dat de schok groot is wanneer Nadja zich aan Leons projecties onttrekt. Parallel daaraan wurmt Roter Himmel zich los van de romantische sjablonen, om een veel donkerdere wending te nemen. Was in Undine water het hoofdelement, hier is dat vuur: de titel verwijst naar de bosbranden die steeds dichterbij komen, maar koppig door de personages worden genegeerd – totdat de beelden hels rood kleuren. Een zomerfilm van deze tijd heeft Christian Petzold met het intrigerende Roter Himmel gemaakt.