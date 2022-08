Rossini’s opera klinken het mooist in zijn geboortestad Pesaro

De Italiaanse stad Pesaro is in de ban van componist Rossini. Het naar hem vernoemde festival in zijn geboorteplaats is, na twee sobere coronajaren, terug met vier van zijn opera’s, concerten en recitals. De fabelachtige wereld van Rossini komt tot leven.

Een vrouw, een man vermomd als non en een man vermomd als vrouw liggen naast elkaar in bed. Beide mannen proberen de vrouw te verleiden. In het donker is niet te zien welk lichaamsdeel bij wie hoort, maar niemand lijkt dit erg te vinden. Er klinkt een subliem gezongen trio. Komische chaos en weergaloze muziek – dit moet een opera van Gioachino Rossini zijn.

Inderdaad. Le Comte Ory opende dit jaar het Rossini Opera Festival (ROF) in zijn geboortestad Pesaro, een levendige Italiaanse badplaats aan de Adriatische Zee. Na twee aangepaste covid-edities keert het ROF, dat geheel is gewijd aan de muziek van Rossini, terug naar zijn oude opzet, met vier geënsceneerde opera’s en een reeks concerten en recitals.

De 43ste editie van het Rossini Opera Festival opende met Le Comte Ory. Beeld Amati Bacciardi

De openingsvoorstelling is in de Vitrifrigo Arena, een koepelvormige sporthal aan de rand van de stad. Een deel ervan is afgebakend met verplaatsbare wanden en omgebouwd tot theater. De andere festivallocaties liggen in het centrum binnen loopafstand van elkaar, maar deze arena is ook stressvrij te bereiken met pendelbussen.

De onbetwiste ster van de avond is de Peruaanse tenor Juan Diego Flórez. Hij treedt al zo’n kwart eeuw in Pesaro op, woont in de stad en is bovendien sinds begin dit jaar artistiek leider van het ROF. De titelrol in Le Comte Ory, een ridder die zich eerst als een heremiet en dan als een bedevaartgangster vermomt om een edelvrouw te kunnen versieren, is een van zijn paraderollen.

Het publiek smult van zijn capriolen en priemende hoge C’s. Zijn tegenspelers, de sopraan Julie Fuchs en de mezzosopraan Maria Kataeva (onthoud de naam) maken beiden een zeer geslaagd festivaldebuut.

Absurde, zinnelijke koddigheid

Regisseur Hugo de Ana gaat aan de haal met de absurde, zinnelijke koddigheid van het stuk en laat iedereen huppelen in een kleurrijk decor geënt op de Tuin der lusten van Jheronimus Bosch. Diego Matheuz houdt het Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai scherp en springerig, maar de solisten verdwijnen soms in de opgedreven tutti, wat wellicht aan de zaal zou kunnen liggen.

Voor een onberispelijke akoestiek moet je in het Teatro Rossini zijn. Achter de sobere façade schuilt een prachtig interieur – kandelabers, vergulde sierpanelen, beschilderd plafond. Hier voelt de 19de eeuw erg dichtbij. Rossini was een van de giganten van belcanto, de virtuoze zangstijl uit de eerste helft van de 19de eeuw waarbij de emotionele lading voortvloeit uit vocale schoonheid. Geen wonder dat zijn opera’s het best klinken in het type theater waarvoor ze zijn geschreven.

Carlo Lepore (midden) als Don Pomponio in La gazzetta. Beeld Amati Bacciardi

La gazzetta zit boordevol verrukkelijk aria’s en in het Teatro Rossini gaat daarvan geen enkel detail verloren. De lichtvoetige lezing van dirigent Carlo Rizzi is een genot, maar de zangprestaties verschillen erg van niveau. Carlo Lepore, in de rol van een vulgaire parvenu die zijn huwbare dochter adverteert in de krant, draagt de voorstelling bijna in zijn eentje. De typische buffo (komische) rol, geschreven in het Napolitaans, zit de in Napels geboren bas als gegoten.

Niet alleen Rossini's hits

Dramaturgisch gezien is La gazzetta niet de sterkste komedie van Rossini. Maar dat is juist het doel van het ROF sinds de eerste editie in 1980 – om alle Rossini-opera’s op te voeren, niet alleen de hits die ook elders te zien zijn. Met dit doel voor ogen heeft het ROF een cruciale rol gespeeld in het herontdekken van vergeten Rossini-opera’s (zie kader).

De verslaggever was niet aanwezig bij de derde opera, Otello. De Italiaanse pers prijst de sopraan Eleonora Buratto en de psychologische diepgang van de regie. Traditiegetrouw is de vierde productie een uitvoering van de komische satire Il viaggio a Reims door het aankomend talent dat deelneemt aan de ROF-zomercursus, de Accademia Rossiniana. Tijdens de Accademia-voorstellingen hoor je dus de sterren van de toekomst. Juan Diego Flórez is een alumnus.

Het hele jaar muziek

Dankzij Rossini, die de stad een aanzienlijk fortuin naliet ter oprichting van een conservatorium, is Pesaro het hele jaar door een muziekstad, niet alleen tijdens het festival. Als de belangrijkste plaatselijke culturele magneet is zijn naam overal te vinden – op gevels, in etalages, en op tientallen menukaarten. Niet verrassend, gezien zijn reputatie als fijnproever met een zwak voor zwarte truffels. De streek is bijzonder trots op de pizza Rossini, een pizza margherita met gekookt ei en sierkrullen van mayonaise.

Casa Rossini Pesaro. Beeld Casa Rossini - Courtesy of Comune di Pesaro

Als je met Rossini de man, en niet alleen het merk, kennis wilt maken, begin je met een bezoek aan Casa Rossini, het vier verdiepingen tellende huis met groenblauwe luiken waar hij is geboren, als enig kind van een trompettist en een operazangeres. Vervolgens breng je anderhalf uur door in het Museo Nazionale Rossini in het statige Palazzo Montani Antaldi, dat pas drie jaar geleden openging.

Aan de hand van een indrukwekkende verzameling manuscripten, prenten en schilderijen word je geleid door Rossini’s leven en loopbaan, voor elke levensfase een andere zaal. Je leert hem kennen als een begaafd kind binnen een hecht gezin, daarna als de ongelooflijk productieve man die in 19 jaar 39 opera’s schreef. Onweerstaanbare komedies zoals ll barbiere di Siviglia, waar hij het meest bekend om staat, maar ook meeslepende, turbulente drama’s.

Kwakkelende gezondheid

Je hoort hoe hij op 37-jarige leeftijd, na het voltooien van het meesterwerk Guillaume Tell, het schrijven van opera’s voor gezien houdt. Niet, zoals vaak wordt beweerd, omdat hij een luie lekkerbek is, maar vanwege zijn kwakkelende gezondheid.

Je ontmoet zijn twee echtgenotes, de mezzosopraan Isabella Colbran (Rossini hield erg veel van de mezzosopraanstem) en de zorgzame Olympe Pélissier. Je vergaapt je aan de onderscheidingen die hij ontving uit verschillende landen.

Ze heeft een beetje Rossini gezongen, maar verder hebben de kostuums en avondjurken van de legendarische sopraan Renata Tebaldi, die honderd jaar geleden in Pesaro werd geboren, weinig met hem te maken. Maar deze tijdelijke tentoonstelling vol diva-glamour uit de jaren zestig sla je niet over. Een hele zaal is gewijd aan haar haute-couturehoeden, die eruit zien alsof ze gisteren werden aangeschaft.

Nog meer operakostuums, ditmaal uit de depots van het ROF, staan in de ingang van het Palazzo Ducale op het hoofdplein, naast decormaquettes voor verschillende producties. Op de rollenlijsten prijken namen van fantastische Rossini-vertolkers, dirigenten en regisseurs, uit het verleden en heden. Alle maquettes naast elkaar in deze verduisterde ruimte vatten visueel samen waar het ROF voor staat, namelijk aan de wereld de complete, fabelachtige Rossini laten zien.

Rossini Opera Festival, Pesaro, Italië. 9 t/m 21/8. Il viaggio a Reims online op operavision.eu.

Gioachino Rossini. Beeld Getty