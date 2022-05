She’s got the power,

She is a tower, Rosalie.



Rosalie, Bob Seger (1973)

Bob Seger - Rosalie Beeld RV

Bob Seger kampte begin jaren zeventig als Amerikaanse rootsrocker met tegenwind en dus werd het tijd voor een list. Aan de poort van de hithemel stond Rosalie Trombley, ‘de vrouw met het gouden oor’. Zij bepaalde als directeur van het Canadese radiostation CKLW wie het ging maken als artiest, en wie niet.

Bob Seger rond 1970. Beeld Getty

Haar moest hij hebben, maar hoe kon hij haar aandacht kregen? Payola, oftewel smeergeld betalen om je plaat gedraaid te krijgen? Niks voor Seger. Zijn liedjes moesten het doen. Dus zette hij zich schrap en schreef hij een nummer over Rosalie Trombley.

Er waren al eerder Rosalie’s opgedoken in de muziekgeschiedenis. Cole Porter schreef het voor de gelijknamige musical (1939), de Engelse folkzanger Ewan MacColl voor de West-Indische zanger Fitzroy Coleman (1959). Bob Seger ging tekstueel helemaal los in zijn ode aan Trombley, want nu moest het verdorie toch echt gebeuren.

Cole Porter schreef zijn Roslalie in 1939. Beeld Bettmann Archive

Hij noemde haar ‘everybody’s favorite little record girl’ en zong over ‘the teen queen’. Alle platen op aarde stroomden haar kant uit, aldus Seger, en als zij haar keuze voor jou had gemaakt, dan kwam een glimlach vanzelf.

Trombley (1939-2021) was van 1967 tot 1987 verbonden aan CKLW, een radiostation met een groot bereik in het midwesten van Amerika. In een door mannen gedomineerde muziekindustrie gold zij als The Most Powerful Lady in Pop Music. Als zij je plaatje draaide, werd het uiteindelijk overal in Amerika gedraaid. Op haar bureau kon je bloemen aantreffen van The Rolling Stones, Kiss, Elton John en Aerosmith.

Ze was altijd op zoek naar dat ene plaatje. Om zich nog meer te onderscheiden, belde ze zwarte radiostations om te horen wat zij zoal op de radar hadden. Je moest niet raar opkijken als Stevie Wonder, The Temptations en Sammy Davis Jr. haar een bezoekje kwamen brengen. In The New York Times vertelde haar zoon Tim dat hij door Alice Cooper van school werd gehaald voor een exclusieve lunch. Tim had er namelijk bij zijn moeder op aangedrongen dat ze I’am eighteen van Cooper moest draaien.

Bob Seger zou in de tweede helft van de jaren zeventig reuze populair worden dankzij de lp’s Night Moves (1976) en Against the Wind (1980). De zanger met de rasperige stem werd een grote ster, met een plek in elke denkbare Hall of Fame.

De vraag is of Rosalie Trombley na Rosalie hem het beslissende opkontje heeft gegeven. Seger werd sowieso al vaak gedraaid op CKLW, zei ze in 2004. Zijn teksten vond ze geweldig, met veel zeggingskracht. Toen Seger een gouden plaat kreeg voor Stranger in Town (1978) ging ze lachend met hem op de foto.

Maar het nummer Rosalie was nooit te horen op het radiostation van Trombley. Ze voelde zich gevleid, maar ze wilde geen precedent scheppen. Artiesten moesten vooral niet denken dat ze automatisch de zegen van Trombley zouden krijgen als ze een liedje over haar schreven. Haar gouden oor had altijd het laatste woord.

