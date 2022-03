Rosalía’s meesterwerk met reggaetonballade en de warme folk van Midlake: dit zijn de albums van de week

De Spaanse zangeres Rosalía. Beeld Diogo Baptista / Getty

Hoi Robert. Wat is hét album van deze week?

‘Ongetwijfeld Motomami van de Spaanse zangeres Rosalía. Een sensationele plaat. De nummers op dit album klinken experimenteel en avant-gardistisch. Heel veel leuke vondsten, gekke geluiden, het is echt kunst-pop. Ze geeft de muziek ook enorm veel inhoud, vooral in de songteksten. Het nummer Saoko bijvoorbeeld, over transformaties, heeft een supergoeie tekst. Het gaat onder andere over hoe Rosalía zelf veranderde van een verlegen meisje in een superster. En in Candy, een soort zachte reggaetonballade, hoor je zulke mooie bassen, vervormingen en gestapelde geluiden dat je helemaal meegetrokken wordt. Een topnummer. Iedereen die denkt dat dit een flauwe reggaeton-plaat is móét het luisteren.’

‘De Spanjaarden zijn superkritisch op haar. Ze zou de flamencomuziek verkwanselen en een sell-outartiest zijn. Flamenco is als een pure kunstvorm in Spanje, dus veel mensen vinden het een complete verwoesting als je er een hiphopbeat onder zet. Maar nu is ze een mondiale popster aan het worden en kan ze Spanje uitlachen. In Zuid-Amerika was ze al gigantisch, en nu breekt ze ook echt door in Noord-Amerika. Haar vorige album El Mal Querer was al steengoed, maar de ontwikkeling die ze nu doormaakt is wel heel bijzonder. Haar nieuwe plaat is een nieuwe standaard voor de mondiale popmuziek. Veel andere Spaanstalige popmuziek klinkt meteen een beetje ouderwets, vergeleken met Motomami. Het is een meesterwerkje, het zet alles op z’n kop.’

En je wilde nog een grote popplaat bespreken: Crash van Charli XCX.

‘Charli XCX is inmiddels een beroepspopster. Ze gaat al zo’n tien jaar mee, met elke twee à drie jaar een nieuwe plaat. Die zijn altijd wel goed, maar haar nieuwe album Crash is echt hartstikke leuk. Het is de laatste plaat bij haar huidige platenmaatschappij. Het voelt een beetje alsof ze met Crash afscheid neemt, door alle stijlen waar ze goed in is nog eens te doorlopen. Er staat een groot team van producers en liedjesschrijvers om haar heen. Je hoort daardoor Zweedse pop terug, maar ook Nederlandse dance, in Used to know me bijvoorbeeld. En je hoort echt pop uit de jaren ’80 en ’90 terug, maar ook synth pop, digitale beats en een beetje disco. Het is een popalbum met een scherp randje. Het is absoluut knap gemaakt.’

Heb je om af te sluiten nog iets voor mensen die niks hebben met popmuziek?

‘Jazeker, For the Sake of Bethel Woods van de Amerikaanse folkband Midlake. Heel mooi versierde muziek, met een hoop dwarsfluiten. Op dit album heeft Midlake een nieuwe zanger, maar dat maakt voor het geluid van de band niet zo uit. Het is psychedelische rock die je aan de natuur doet denken. Vooral Feast of Carrion is een mooi, dromerig folknummer, dat erg doet denken aan het psychedelische album Meddle van Pink Floyd. For the Sake of Bethel Woods is goed verzorgd, er straalt warmte vanaf, het is de perfecte muziek om via je koptelefoon te luisteren tijdens een natuurwandeling. Dan ga je onvermijdelijk piekeren over de vergankelijkheid van het leven, maar in ieder geval wel met een paar aanstekelijke refreinen.’