Rosalía groeit met het hemelbestormende Motomami uit tot een van de grootste mondiale popsterren ★★★★★

Rosalía: Motomami

In Spanje werd zelfs na Rosalía’s doorbraakalbum El Mal Querer (2018) nog getwijfeld aan de kwaliteiten van de Barcelonese zangeres. Haar mengvorm van hiphop en flamenco werd gewantrouwd, in het land dat altijd zeer kritisch is op de eigen muziekcultuur. Met Motomami zet Rosalía alle puristen en zuurpruimen in het hemd. Het album laat een glorieuze evolutie van een wonderbaarlijke artiest horen. Eigenlijk is Motomami een tweede doorbraak voor de Spaanse, die hiermee een van de grootste mondiale popsterren gaat worden.

Toen Rosalía zich twee jaar geleden zette aan de reggaeton, werd zij al wereldwijd gelanceerd. Haar Con Altura werd een monsterhit, en de clip is op YouTube bijna twee miljard keer bekeken. Op Motomami duikt de zangeres opnieuw op de straatmuziek uit Colombia en Puerto Rico, in de stampende singles Chicken Teriyaki en Saoko. Maar Rosalía en haar producers, onder wie haar trouwe knoppenmeester El Guincho, trekken het genre compleet naar zich toe, met verbijsterende beats, bijgeluiden en vocale vervormingen.

Het nummer Candy is een intrigerende reggaetonballade met diepe hiphopbassen en fluisterende stemmen achter de breekbare en zuivere falsetzang van Rosalía: eerder avant-gardistische pop dan zonnige dansmuziek. Net als La Combi Versace, waarin de vocalen zich wentelen in vervreemdende beats en laptopgeluiden. Weer zo’n verslavend mooie track. Hetzelfde geldt voor de hit in wording La Fama, met de gaststem van The Weeknd: een hemelbestormend duet. Rosalía sleept hier het oude bachata-dansritme uit de Dominicaanse Republiek de pop binnen, alsof het niets is.

Rosalía blijft het mixen en transformeren van muziekculturen als hoogste kunst zien; ze gaat opnieuw van flamenco (Buleria) naar curieuze nachtclubjazz (Hentai) en brute dance (Bizcochito). Het knappe van Motomami is dat de zangeres er toch een solide album van heeft gemaakt. Alle nummers zijn met elkaar verbonden en volgen een thema. Op El Mal Querer bezong Rosalía de schade die vrouwen wordt toegebracht door mannelijk wangedrag. Op haar nieuwe album zingt ze over de vrouwelijke kracht, alsof ze aan de mannenellende is ontsnapt. Motomami is een eerbetoon aan haar moeder, die de zangeres van school kwam halen op de motor en het liefst optrekkend op haar achterwiel door de wijk vloog. Rosalía schenkt haar, als dank, een experimenteel, opwindend en inhoudelijk ijzersterk popmeesterwerk dat zeker als zodanig de geschiedenisboeken in zal gaan.

Rosalía Motomami Global ★★★★★ Sony