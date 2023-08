Rootsband Susto maakt schrijnende liedjes als een roadtrip door het leven ★★★☆☆

Als je een Spanjaard hard laat schrikken, dan springt hij een meter de lucht in en roept: ‘Qué susto!’ De Amerikaanse band Susto, ‘schrik’ dus, begint het album My Entire Life ook in een soort verhoogde staat van paraatheid met het nummer Rock On, dat inderdaad flink doorrockt. Het verraadt een aangeboren nieuwsgierigheid van het gezelschap uit de havenstad Charleston in South Carolina: Rock On klinkt als Amerikaanse roots, maar zeker ook als de Britpop van Oasis, dankzij dat kenmerkende gitaarslagje.

Susto.

De tracks waarin verbinding wordt gelegd met rockende genres aan de overkant van de oceaan, zoals het openingsnummer en bijvoorbeeld Mermaid Vampire, zijn het sterkst. Maar ook als de belangrijkste liedschrijver Justin Osborne rust zoekt en de diepte ingaat, komen de liedjes binnen. Het tokkelende americana-epos Tina bijvoorbeeld is een schrijnende song over de moeder van de liedschrijver, die twee verslaafde zonen zo goed en zo kwaad als het gaat in leven probeert te houden.

De tekst is wat onbehouwen maar best aangrijpend: ‘Two years now she’s been a widow. Heiress to a chaos scene. With two full-grown schizophrenic ghosts, strung out on amphetamine.’ Je ziet het Amerikaanse drama voor je. En ook daarom is deze bescheiden roadtrip door het leven de moeite waard.

Susto My Entire Life Roots ★★★☆☆ New West Records