Ronnie Hawkins (1935-2022) had als mentor van The Band een sleutelrol in de popgeschiedenis

Ronnie Hawkins (links) en Robbie Robertson tijdens het afscheidsconcert van The Band in november 1976. Het concert werd door Martin Scorsese vastgelegd in de film The Last Waltz. Beeld Foto Getty

Zonder Ronnie Hawkins had de popgeschiedenis een ander verloop gekend. Zijn bijdrage betrof niet zozeer zijn eigen werk als zanger of voorman van zijn rockabilly band The Hawks, ook al was zijn voordracht eind jaren vijftig roemrucht. Wat ‘The Hawk’ tot een sleutelfiguur maakte was zijn rol als mentor van het vijftal muzikanten dat we sinds de jaren zestig als The Band hebben leren kennen.

Ronnie Hawkins, die zondag op 87-jarige leeftijd in het Canadese Peterborough overleed, was voor hen de ‘Godfather, the one who made it all happen’, aldus Robbie Robertson, de gitarist en songschrijver van The Band, gisteravond in een reactie op Twitter.

De Canadees Robertson (78) leerde de uit het Amerikaanse Arkansas afkomstige Hawkins kennen toen deze met zijn Hawks in 1959 in Canada op tournee was. Hawkins, in 1935 geboren, speelde daar graag omdat er veel meer werk voor hem was dan thuis, waar de concurrentie te groot was.

Ronnie maakte veel indruk op de nog piepjonge Robertson, die met zijn eigen bandje het voorprogramma mocht verzorgen. De bewondering bleek wederzijds. Hawkins nam een paar liedjes op die Robertson, krap 16, voor hem schreef. Hawkins zag wel wat in de combinatie tussen de gitarist en zijn eigen Hawks-drummer, Levon Helm. Hij bood hem een plaats in de band aan en gaf Levon en Robbie de opdracht op zoek te gaan naar andere nieuwe bandleden.

Hawkins moet een feilloos gevoel voor muzikaal talent hebben gehad, want in korte tijd kwam er versterking van Rick Danko (bas), Richard Manuel (piano) en Garth Hudson (sax en orgel). Niet alleen geweldige muzikanten, maar Helm, Danko en Manuel beschikten ook nog over de mooiste stemmen uit de rockmuziek.

Een goed stel, die twee Amerikanen en vier Canadezen. Maar Hawkins kon de creatieve ambities van de rest, die verder reikten dan rockabilly, niet bijbenen. In 1963 verlieten ze hun broodheer, gingen ze naar New York en ontmoetten daar Bob Dylan. De rest is geschiedenis.

Hawkins bleef in Canada, waar hij tot aan zijn dood een grote inspirator en mentor bleef voor jonge muzikanten.

Het grote publiek leerde hem in 1978 alsnog kennen toen Robertson hem terugvroeg voor het afscheidsconcert van The Band, dat werd vastgelegd door Martin Scorsese in de film The Last Waltz (1978). Samen speelden ze Who Do You Love. Onvergetelijk is het beeld van Hawkins die met zijn Stetson-hoed wappert naar Robertsons nog nagloeiende gitaar. Hawkins had de tekst aangepast: ‘I turned 41, I don’t mind dying.’