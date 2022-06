Ron Trent verknoopt klassieke house met jazzrock en ‘echte’ instrumenten ★★★☆☆

Hij is pas 49, maar Ron Trent is een echte veteraan van de Amerikaanse house. Toen hij 14 was, fabriceerde hij met zijn eerste drumcomputer de track Altered States, een vroege techno-klassieker. Op What Do the Stars Say to You grijpt Trent terug naar een verder verleden. Hij laat de drummachines een beetje links liggen en zoekt verbinding met jazz en krautrock uit de jaren zeventig, en met ‘echte’ instrumenten. Vanaf het openingsnummer drijven we met Trent mee op golven van easy listening en beschaafde latin-percussie, in tracks waarin een solerende jazzgitaar meer ruimte krijgt dan de keyboards op de achtergrond.

De samenwerkingen zijn bijzonder: in het nummer Sphere zet Trent synthesizers uit de school van Tangerine Dream naast de jankende elektrische viool van de Franse jazzgrootheid Jean-Luc Ponty. En in het funky samba-jazznummer Melt into You speelt de Braziliaanse bassist Alex Malheiros van de fusionband Azymuth. De tracks kabbelen soms wat te lang door en blijven hangen in de jamsessiesfeer, maar de subtiele verknoping van klassieke house met vervlogen jazzrock is het beluisteren zeker waard.

Ron Trent What Do the Stars Say to You Dance ★★★☆☆ Night Time Stories