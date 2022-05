Ron Galella (1931-2022), de ‘paparazzo extraordinaire’ die duizenden foto’s maakte van Jackie Onassis

Ron Galella in 1971. Beeld Getty

Op het hoogtepunt van zijn carrière bracht fotograaf Ron Galella, die op 30 april op 91-jarige leeftijd overleed, enkele jaren van zijn leven door op 5th Avenue, recht tegenover nummer 1045. Daar woonde Jackie, weduwe van de vermoorde president Kennedy en later getrouwd met de Griekse reder Aristoteles ‘Ari’ Onassis. Galella (‘paparazzo extraordinaire’, volgens Newsweek) stond dan in de schaduw te wachten als een jager op zijn prooi. Ze moest naar buiten komen, wist hij. En zij wist dat hij zou beginnen met fotograferen zodra ze zelfs maar naar de rand van de stoep zou lopen om een taxi aan te roepen.

Professionele stalker

Duizenden foto’s heeft hij van haar gemaakt, rechtszaken en gebiedsverboden trotserend. Later vertelde hij trots, als de professionele stalker die hij was, dat hij van al haar gangen op de hoogte was; hij had alle portiers in de wijde omgeving op zijn tiplijst staan. En het ging verder, want hij knoopte zonder aarzelen een relatie met haar secretaresse aan. Dichter bij de geheimen van Jackie’s agenda kon hij niet komen.

De meest verkochte foto uit zijn immense archief (met ruim drie miljoen beelden) was een foto die hij op 7 oktober 1971 vanuit een taxi op Madison Avenue maakte. Galella richte zijn lens op de voorbijlopende Onassis, liet de chauffeur toeteren en ze keek om, met een glimlach, voordat ze Galella op de achterbank zag zitten. Haar haar waaide om haar hoofd. Galella noemde de foto voortaan ‘Windblown Jackie’, zijn favoriet, ook wel ‘mijn eigen Mona Lisa’.

Jackie Onassis en Ron Galella in 1971 (uit de documentaire ‘Smash His Camera’ uit 2010).

Galella zou zijn hele leven volhouden dat de verhouding tussen hem en Jackie O. een wederzijdse was, die van haar een van de stijliconen van haar tijd maakte, met name door de ongeposeerde, ongepolijste uitstraling van zijn straatfoto’s. Het was een look die van grote invloed was op mode- en stijlfotografen, die een moord deden voor deze combinatie van elegantie en spontaniteit. Na haar dood zou blijken dat ze een hele collectie van bladen had waar haar Galella-foto’s in stonden. Dankzij onder meer de Jackie-foto’s werd Galella de favoriete fotograaf van Andy Warhol.

Dat nam niet weg dat Galella in 1972 door Onassis werd aangeklaagd, een proces dat tot op de dag van vandaag wordt aangehaald bij privacykwesties. De paparazzo verloor ‘Galella v. Onassis’ en moest van de rechter voortaan 50 meter afstand bewaren – een kwestie die hij uitspeelde door precies uit te meten hoe ver hij van haar voordeur vandaan moest blijven. Later betaalde hij boetes door de rechten van de foto’s over te dragen aan Onassis en haar kinderen.

Voor de troepen uit

Galella was een zoon van Italiaanse immigranten in New York (zijn vader maakte piano’s en doodskisten). Tussen 1951 en 1955 was hij fotograaf bij de Air Force, waarbij hij ook tijdens de Koreaanse Oorlog diende. Ook toen al zocht hij in zijn vrije tijd filmpremières op, in de hoop zijn foto’s te slijten aan de vele fotobladen van het moment. Hij liep ver voor de troepen uit.

‘Galella deed voor de levenden wat Weegee voor de doden deed’, zegt een fotokenner in een documentaire over Galella met de passende titel Smash His Camera, gebaseerd op een uitspraak van Jackie O. En net als bij de legendarische nieuwsfotograaf Arthur Fellig (1899-1968), alias Weegee, maakte het werk van Galella een overstap naar de wereld van musea, verzamelaars en galeries.

In een interview met Het Parool ter gelegenheid van een expositie met zijn Jackie-foto’s zei Galella: ‘De fascinatie die ik en het grote publiek met haar hadden kwam door het mysterie rond haar. Het mysterie is een belangrijk onderdeel van de glamour. Kijk maar naar de beroemdheden van nu: geen mysterie, geen glamour.’

In zijn latere jaren deed hij een stap terug. Dat had natuurlijk met een slechte knie te maken, resultaat van een leven lang met zware cameratassen sjouwen. Maar ook met de neergang van de beroemdheden zelf. Wat hem betreft was de neergang al begonnen met de opmars van televisie. Waarom zouden we nieuwsgierig zijn naar mensen wier beroemdheid aan hun alledaagsheid hangt? ‘Er is geen stijl en klasse meer.’