Romancier Arthur Umbgrove blijft wel erg trouw aan het verslag van zijn oudoom, particulier secretaris van prins Bernhard ★★★☆☆

Beeld Sarah-Yu Zeebroek

Hoe is het om particulier secretaris te zijn van een lid van het koninklijk huis? Ben je tassendrager, influisteraar, comrade in crime? De vraag is intrigerend, zeker als het om de naaste dienaar van Bernhard gaat, de dandyprins, bij leven lidmaat van de internationale jetset.

In 1951 verscheen Met de prins op reis, van de hand van dr. F.A. de Graaff, van 1950 tot aan zijn dood in 1962 de particulier secretaris van Bernhard. We weten weinig van De Graaff; in de inmiddels uitgebreide Bernhard-literatuur komt hij amper voor. In Cees Fasseurs boek over Juliana en Bernhard noemt Juliana hem ‘een braaf, goedwillend man’. Met de prins op reis getuigt ervan. Het is een verslag van het officiële bezoek van vijf weken dat de prins in het voorjaar van 1951 bracht aan Uruguay, Argentinië en Chili. Het doel was goodwill te verzamelen voor Nederland als natie en natuurlijk vooral als handelsland. In de inner circle van de politiek werd met beduchtheid gekeken naar het reisgedrag van de prins: was hij wel trouw aan het staatsrecht, was hij trouw aan zijn vrouw? Vrij en blij in het verre buitenland hanteerde de prins in beide zaken ruime marges.

In het reisverslag van de particulier secretaris staat geen onvertogen woord. De Graaff neemt met gulle hand uit de pot met stroop: ‘Generaal Perón (Argentijns president, red.) zegt het op een aardige manier, dat hoogheid zo dikwijls gepaard gaat met hoogmoed, maar dat de Prins door zijn sympathieke eenvoud de harten van alle Argentijnen heeft gestolen. (…) Zo ontmoette men in Zuid-Amerika een vorstelijk persoon, die waardigheid aan eenvoud paarde.’ Annejet van der Zijl, biograaf van Bernhards jonge jaren in Duitsland, noteerde al dat ‘blinde loyaliteit en discretie noodzakelijk zijn om het lang vol te houden in de omgeving van het koningshuis’.

Oom Frans

Van Met de prins op reis werden we 71 jaar geleden dus niet zo veel wijzer. Maar zie, zojuist verscheen een nieuw verslag van die reis onder dezelfde titel. Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Auteur is deze keer de schrijver en cabaretier Arthur Umbgrove. Hij heeft het reisverslag van destijds als het ware herschreven in de vorm van een roman en deze keer ‘gebaseerd op feiten’. Umbgrove heeft een zeker recht van spreken: Frans de Graaff was zijn oudoom, broer van zijn grootvader aan moederskant. Op zolder bij familieleden stonden hier en daar nog wat dozen, met aantekeningen en fotomateriaal van oom Frans. Hoe verliep de reis echt en vooral: wat was de rol van de particulier secretaris?

Umbgrove kruipt niet in de huid van oom Frans en dat is jammer. Secretaris De Graaff blijft de verteller, net als in de versie uit 1951. Het blijft een reisverslag, in het druilerige proza van een vakantiefolder voor groepsreizen: ‘Dan doemde in de verte de Aconcagua op, de hoogste berg van het Andesmassief. Aan alle kanten hoorde men het geklik van camera’s en klonk een bewonderend oh of ah bij het zien van deze gigant, die op de schrijver dezes de uitwerking had zich nogmaals te realiseren dat hij slechts een onbetekenend schakeltje is in een veel groter geheel.’

Spijtiger is dat Umbgrove aan het eind van het geromantiseerde reisverslag nog een uitgebreide verantwoording aflevert. Heel lang, schrijft hij, heeft hij gedacht dat hij de lezer geen uitleg verschuldigd is over de feiten waarop zijn verhaal is gebaseerd. Gelijk heeft-ie; op de voorkant van zijn boek staat in heldere letters ‘roman’. Vervolgens komt hij toch met een soort rechtvaardiging, wel vijftig pagina’s lang. Daarmee maakt hij zijn roman als het ware zelf kapot.

Tragische held

Dan toch de vraag: hoe gaat een particulier secretaris om met zijn koninklijke hoogheid? Het verhaal van Umbgrove levert het beeld op van een tragische held. De Graaff voelt zich geroepen om prins Bernhard in de klauw te houden in diens jacht op roem en rokken. Hij zou daartoe een persoonlijke opdracht hebben ontvangen van premier Drees – onwaarschijnlijk, eigenlijk ondenkbaar.

Arthur Umbgrove Beeld Krijn van Noordwijk

Tegelijk is hij onder de indruk van Bernhard, als een koorknaap van zijn dirigent. Vanwege diens vlotte voorkomen, vlotte babbel, vlotte omgang met alles wat zijn pad kruist. Gloeiende trots voelt de secretaris dan. Hij is een beste man, hij doet wat hij kan, maar hij is niet opgewassen tegen de eigenzinnigheid van zijn broodheer. Bij tijd en wijle wordt hij ronduit gepiepeld door de prins en zijn naaste vrienden, die onder de officiële dekmantel van adjudant meereizen en voor het vertier zorgen.

Zo krijgt hij aan het eind van het bezoek in Chili van adjudant Metterman te horen dat een Chileense naaister meegaat naar Argentinië. (Metterman is een gefingeerde naam, waarin gemakkelijk de boezemvriend van prins Bernhard, Gerben Sonderman, valt te herkennen.) ‘En wie heeft dat bevolen?’, vraagt de secretaris ‘Zijne Koninklijke Hoogheid’. ‘En met welke redenen als ik vragen mag?’ ‘Er kunnen tijdens een vakantie ook kleren versteld moeten worden.’ ‘Is dat de reden?’ ‘Ook in gewoon tenue kan men kleerscheuren oplopen: men kan vallen en een scheur in zijn broek oplopen; men kan tijdens een wandeltocht door de jungle achter een tak blijven haken en een knoop afbreken; men kan zich bezeren en bloed op een overhemd krijgen en weet u hoe u bloed uit een overhemd haalt?’ De particulier secretaris vermeldt dat hij ‘ontstemd’ was over een besluit waarvan hij niet wist en waarover zijn mening niet was gevraagd.

Arme oom Frans. Op de terugvlucht ziet hij hoe Bernhard de wc verlaat, gevolgd door een stewardess. Betrapt. Eerst maakt de prins zich uit de voeten, dan keert hij op zijn schreden terug: ‘Wat een heerlijke reis was het, nietwaar, Frans?’ Frans knikt.

Arthur Umbgrove: Met de prins op reis. Querido; 371 pagina’s; € 25,99.

Beeld Querido