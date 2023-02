Roma Abdesselam staat symbool voor de opkomst van uiterlijk als vorm van kapitaal

Nieuw in mijn mapje ‘ik weet niet waarom, maar ik blijf kijken’: het Tiktokkanaal van Roma Abdesselam, alias Stay At Home Daughter. Roma (26) woont bij haar steenrijke ouders aan de New Yorkse Upper East Side en het enige dat ze doet is geld uitgeven aan haar uiterlijk. Ze neemt haar honderdduizenden volgers mee van botoxbehandeling naar privépilates; van cellulitismassage naar microneedlingsessie. ‘I wasn’t born pretty but I was born stupid rich’, vertelt ze in een van haar video’s. Knap zijn is duur; Roma kan het betalen.

Roma staat symbool voor een onmiskenbare ontwikkeling: de opkomst van uiterlijk als vorm van kapitaal. Persoonlijke waarde wordt in de aandachtseconomie steeds meer bepaald aan de hand van iemands zichtbaarheid; mensen worden op de arbeidsmarkt in toenemende mate afgerekend op hun aantrekkingskracht. Vandaar dat het Sociaal Cultureel Planbureau sinds 2014 ‘esthetisch kapitaal’ meeweegt als bepaler van sociaal-economische klasse.

De ‘Stay At Home Daughter’ krijgt lipfillers. Beeld TikTok

De gevolgen zie je overal: op je telefoon, in de media, op straat. Een jaar of zeven geleden was botox nog tamelijk genant, inmiddels is het opvallend als een vrouw op tv zichtbaar veroudert. Zoals elke vorm van kapitaal leidt ook de esthetische variant tot ongelijkheid, en zoals altijd wordt die bepaald door het oerkapitaal van besteedbaar vermogen. Schoonheid wordt een privilege waar rijke mensen meer kans op maken; een voorrecht dat doorklinkt in de rest van je kansen.

Gevolgen zie je in Echte meisjes in de jungle, een Videolandserie met een naam waarvan je zou kunnen denken dat die dubbelzinnig gekozen is, ware de inhoud niet zo eendimensionaal. Tien meiden, bekend van andere realityformats, ‘back to basic’, met alle inmiddels overbekende gevolgen van dien. Van echtheid nergens sprake: niet tijdens de overgeacteerde relletjes, nog minder wat betreft het uiterlijk van de deelneemsters.

De enige zonder cosmetische ingrepen is Jill, een meisje uit Landsmeer dat eerder meedeed aan Big Brother. Het valt haar zwaar. ‘Die anderen stappen mooi hun bed uit’, jammert ze. ‘Ik heb gewoon een opgeblazen kop.’

Haar gevoel deed me denken aan mijn eigen frustratie als begintwintiger, tijdens de lipfiller-epidemie. Plotseling zag elk meisje in de club en op Instagram er bovengemiddeld zwoel en kissable uit. Mijn eigen lippen voelden dun en sneu, terwijl ik eerder nooit over dat lichaamsdeel nadacht. Ja hállo, wilde ik soms uitroepen tijdens uitgaan, of als ik door mijn telefoon scrollde. Ik deed het niet: niets zo genant als toegeven dat je minder bedeeld bent met een begeerlijke valuta.

Mogelijk vormen types als Abdessalam en de officiële erkenning van ‘esthetisch kapitaal’ ook het startschot van een tijdperk waarin mensen eerlijker zijn over het investeren in hun uiterlijk. Kapitaal krijgt immers pas waarde als anderen het opmerken – wat heb je aan een Rolex die niemand ziet? #Nofilter maakt bij de Stay At Home Daughter plaats voor ‘no filter, just fillers’. Volgers die onzeker worden van haar kanaal stelt ze als volgt gerust: ‘You’re not ugly, you’re just poor.’