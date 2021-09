Rolschaatsen, oude meesters en een 70+ dameskoor: dit was de Amsterdam Fashion Week

Schepers Bosman Beeld Peter Stigter

Schepers Bosman

1. Schepers Bosman in Hotel The Grand

Zelden was er een modeduo bescheidener en schuwer dan Sanne Schepers en Anne Bosman. Nul kapsones, niks sterallures – en dat terwijl ze héél groot zijn in Japan en in hun atelier in de Amsterdamse wijk Geuzenveld ook nog eens kleding produceren voor rijzende modesterren als de Britse Matty Bovan. Het initiatief om een show te geven was niet eens van henzelf, ze zouden niet op het idéé komen, maar van Amsterdam Fashion Week-directeur Danie Bles. Het resulteerde in een ‘overview show’, een mix van allerlei collecties, waarmee duidelijk werd hoe veelzijdig ze zijn, in stof- en kleurkeuze (van roomwitte ribcord tot hemelsblauwe ongebleekte denim en oranje jersey), en hoe herkenbaar hun handschrift is: stoere items met ruwe, zichtbare naden en een wijde pasvorm. Af en toe asymmetrisch of geborduurd, met basismaterialen afkomstig uit Europa, of gemaakt van afgedankte kleren. Ook bijzonder: de modellen waren muzikanten van het label Bloomer Records, zoals Nana Adjoa, leden van Queen’s Pleasure en Zoë Low.

Duran Lantink X Bea Otte Beeld Nadja Lee

2. Duran Lantink X Bea Otte in de Amsterdam Museum-zaal van de Hermitage

Duran Lantink, die sinds zijn afstuderen aan de Rietveld Academie in 2013 en een master aan het Sandberg Instituut internationaal als een komeet omhoog schiet, werd bekend met collages van afgedankte en onverkochte kleding. Lantink knipt, combineert, wikt en stikt tot afgewezen spullen hebberigmakende nieuwe ontwerpen zijn geworden. Voor zijn Amsterdam Fashion Week-show ‘Democracy’ liet hij zich inspireren door Andy ‘in de toekomst is iedereen vijftien minuten beroemd’ Warhol. Hij werkte samen met Bea Otte van bewegingstheater LeBelle en Museum van de Geest / Outsider Art, allebei organisaties waar kunstenaars met een verstandelijke beperking een plek vinden. Het resulteerde in een bonte stoet vol onconventioneel nieuw design (grote volumes, asymmetrie en royale jassen) en diverse modellen tussen braaf ingelijste oude meesters. En een hartveroverende finale met Ottes lievelingsnummer Geef mij maar Amsterdam, gezongen door een 70+ dameskoor uit IJmuiden. Ook mooi: de collectie wordt van 24/9 2021 t/m 5/6 2022 geëxposeerd in Museum van de Geest | Outsider Art in Amsterdam.

Wannes Akop Beeld Peter Stigter

Wannes Akop Beeld Peter Stigter

Wannes Akop Beeld Peter Stigter

3. Wannes Akop in Hotel de l’Europe

De verrassendste show van de modeweek was die van nieuwkomer Wannes Akop, die in 2019 afstudeerde aan het Amsterdam Fashion Institute. In de serene stijlkamers van het chique Hotel de l’Europe liepen de modellen voorbij op licht hysterische, Arabisch geïnspireerde muziek. De ontwerper is in Nederland opgegroeid maar haalt veel inspiratie uit zijn Armeense achtergrond. Zijn collectie baseerde Akop op een oude familiefoto en vakantieherinneringen bij de Zwarte Zee. Daar bedekte zijn oma zich met traditionele sjaals met franjes en benadrukten zijn vier zussen met hun kleding juist graag hun vrouwelijkheid.

De ene geshowde outfit was zodoende onthullender dan de andere: van een wit maatpak met zwarte hoofddoek tot een jurk gemaakt van louter rode kralen. Akop vindt het belangrijk dat iedereen zich fijn voelt in zijn kleding. Zijn motto: ‘Mijn collectie gaat over inclusiviteit en moet niet alleen een ideaal modellenbeeld vertegenwoordigen.’

Reconstruct x Bud Beeld Peter Stigter

4. Reconstruct in samenwerking met biermerk Bud in Capital C Amsterdam

Rolschaatsende modellen, vogue-ing, een dj en een paaldanser: ziedaar de modeshow van Reconstruct Collective. Het Amsterdamse ontwerpcollectief showde op de bovenste verdieping van het Amsterdamse Capital C-gebouw; ooit een diamantbeurs, nu een enorme evenementenruimte onder een gigantische glazen koepel, die door de discolichten afwisselend blauw en rood kleurde.

De titel Freakshow refereerde aan het moment dat de clubs weer open gingen en iedereen uit zijn holletje kroop. Met het spektakel wilde het merk duidelijk maken dat iedereen zichzelf kan zijn, vandaar dat de modellen hun danstalent ruimschoots mochten tonen en ook de dj en stylist een rondje maakten over de catwalk.

Tijdens de show droegen de modellen streetwear die afgelopen jaar is uitgebracht. Want een nieuwe collectie maken speciaal voor fashion week, daar gelooft het merk niet in. Reconstruct is omwille van de duurzaamheid gestopt met het uitbrengen van seizoensgebonden collecties. Ook maakt het huis kleding van restmaterialen; zo bestaan de outfits uit gereconstrueerde colberts van bijvoorbeeld Prada of Burberry en uit flitsende fietskleding.

Humanoid Beeld Michelle Piergoelam

Humanoid jubileumshow Beeld Michelle Piergoelam

Ahmad Joudeh omringd door couturecreaties van Ronald van der Kemp Beeld Nadja Lee

5. The best of the rest

Vijf hoogtepunten kiezen is hondsmoeilijk, zeker als er zo veel goeds te zien is, dus volgen hier in plaats van één nog drie memorabele momenten: Ronald van der Kemp die voor zijn couture-installatie Wake Up World! samenwerkte met graffiti-artiest DOES en danser Ahmad Joudeh. Het Arnhemse label Humanoid dat zijn 40ste verjaardag vierde met een jubileumshow in de tuin van het Kröller-Müller Museum in Otterlo, met daarin oude succesnummers opnieuw uitgevoerd in ivoorwitte toile. En tot slot het Amsterdamse label Ninamounah dat een etalage van de Bijenkorf vulde met een ‘levend’ ontwerp: een pop van organisch materiaal gekleed in een bruin maatpak begroeid met knoestige zwammen. Vive la mode!