Roline Redmond wint Brusseprijs voor beste journalistieke boek met verhaal over zoektocht naar slavernijverleden

Roline Redmond Beeld YouTube

De toekenning van de prijs, die gepaard gaat met 10 duizend euro, werd zaterdagavond bekendgemaakt in radioprogramma Met het oog op morgen. De Doorsons, met als ondertitel ‘Op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribisch gebied’, was een van de vijf werken op de shortlist. De andere kanshebbers waren Gronings goud. Over de macht van het gas en de rol van Rusland van Wendelmoet Boersema; De Machine. In de ban van Booking.com van Stijn Bronzwaer, Joris Kooiman en Merijn Rengers; Zakenprins. De jacht naar succes van Bernhard van Oranje van Michiel Couzy en Maarten van Dun en Sanda Dia. De doop die leidde tot de dood van Pieter Huyberechts.

De jury, onder leiding van journalist Joost Oranje, stelt dat De Doorsons ‘over tien jaar nog betekenis zal hebben’. ‘De zoektocht naar de wortels en historie van de familie van de auteur verwordt tot een magnum opus waarin de worsteling op zoek naar de waarheid en nieuwe feiten voor de lezer voelbaar wordt.’

Roline Redmond (1949) is een Surinaamse antropoloog die onderzoek doet naar slavendansen en Zuid-Amerikaanse muziek. In de Volkskrant werd De Doorsons eerder ‘een baanbrekend werk’ genoemd. ‘Voor het eerst is zo uitgebreid het verleden van een familie die in slavernij moest leven en werken en de nazaten gereconstrueerd.’

De jury van de Brusseprijs ontving dit jaar een recordaantal inzendingen, waarvan na een eerste schifting tweehonderd overbleven. In maart werd al een longlist van achttien boeken bekendgemaakt.