Roek Lips hielp anderen met hun persoonlijke ontwikkeling. Nu wordt hij geconfronteerd met de eindigheid van zijn leven

Het had een feestweek voor Roek Lips moeten worden. Vrijdag 10 februari zou de première van zijn theatertournee zijn, en aan het eind van die voorstelling zou hij het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek De wereld dat ben jij uitgereikt krijgen. Maar alles is afgeblazen. Begin januari hoorde Lips, de voormalige netmanager van NPO 3, dat hij ernstig ziek is. Op 2 januari had hij een beenmergpunctie. Diezelfde middag werd hij gebeld. Hij bleek acute myeloide leukemie te hebben en moest direct worden opgenomen. ‘Diezelfde week zijn ze met chemo begonnen.’

Hij werd opgenomen in een isolatiecel, een drukcabine die alleen door een sluis te betreden is. Daar zit hij nu al vier weken.

En dan te bedenken dat de voormalige netmanager van de NPO zo’n geweldig najaar achter de rug had. Hij sprak zes, zeven keer per week op heidagen en in theaters, over persoonlijke ontwikkeling. ‘Over omgaan met een tijd waarin niets meer vanzelfsprekend is. De angst en onzekerheid die dat voor veel mensen oproept ken ik zelf nog uit de tijd van de dood van Job (zijn zoon van 18 die in 2011 verdronk, red.).’

Een najaar op de flow van succes dus, met soms wel drie optredens op een dag. ‘Ik had het gevoel: ik ben er weer helemaal, na dat peilloos diepe dal waar ik doorheen was gegaan.’ Al zei hij wel vorig jaar zomer tegen zijn vrouw: ‘Het is gek, maar soms heb ik het gevoel dat ik een of ander stofje mis’. Geen idee waar dat gevoel vandaan kwam. Nadat bij een vriend prostaatkanker werd vastgesteld, besloot hij zich eind vorig jaar te laten prikken op PSA, een tumormarker die kan wijzen op prostaatkanker. Toen kwam aan het licht dat hij veel te weinig leukocyten (witte bloedcellen) in zijn bloed had.

Het zal een dubbeltje op zijn kant worden, beseft Lips. Hij heeft zeker kansen, helemaal als er een stamceltransplantatie mogelijk is. ‘Maar het kan ook snel afgelopen zijn. Ik vroeg nog: ‘Wat gebeurt er als we niet behandelen?’ De hematoloog was daar duidelijk over. ‘Heel simpel, dan ben je er over een paar weken niet meer.’’

In één keer viel zijn hele leven stil, en zat hij hier in zijn eentje, in deze kleine ziekenhuiskamer in Amersfoort. Alleen zijn vrouw en een paar dierbaren zijn langs geweest. Want elk bezoek neemt potentieel infectiegevaar door de sluisdeuren mee naar binnen. Hij heeft inmiddels geaccepteerd dat hij officieel ‘patiënt’ is. ‘Ik heb domweg geen andere keuze.’

Lijkt deze crisis op de periode rondom de dood van je zoon?

‘De overeenkomst is dat ook deze crisis letterlijk over leven en dood gaat. Bij Job was het alleen meteen een voldongen feit. Bij mij is het afwachten.’

Job verdronk in oktober 2011, nadat hij met een studievriend in de baai van San Sebastian was gaan zwemmen. Zijn lichaam is nooit gevonden. De dag na zijn vermissing stond Lips in San Sebastian op het strand, waar reddingswerkers nog druk bezig waren naar zijn zoon te zoeken.

‘Ik was zo wanhopig. Toen bedacht ik hoe makkelijk het zou zijn om zelf de zee in te lopen, om als het ware naar hem toe te gaan. Toen ging het óók over overleven, overleven van verdriet en rouw. Het gaat nu om overleven in een andere zin. Bij Job moest ik weer een bodem vinden, letterlijk grond vinden om op te staan. Toen ik twee weken na zijn vermissing weer thuis kwam, is er één allesbepalend moment geweest. Ik was alleen thuis en wist niet meer waar ik het zoeken moest. Vooral door het besef dat hij misschien wel nooit meer gevonden zou worden.’

De herinnering emotioneert hem nog steeds. ‘Alles deed pijn van verdriet. In een opwelling ben ik op mijn sokken in de regen naar buiten gelopen en ben ik op straat gaan liggen. Het klinkt pathetisch, maar zo wás het. Ik heb zo onbedaarlijk liggen huilen. En op het moment dat ik dacht: ‘nu kán ik niet meer’ was er opeens het gevoel dat ik gedragen werd. Voor mij was dat een diepreligieuze ervaring, al zal ik het woord ‘religie’ niet snel gebruiken omdat dat allerlei beelden oproept. Ik heb er nog altijd niet de goede woorden voor. Iets soortgelijks heb ik hier gehad. Je wordt hier nadrukkelijk met je eigen einde geconfronteerd. En toch heb ik het gevoel dat het goedkomt. Het zal een loodzwaar traject worden. Maar ik heb diep van binnen het gevoel dat ik nog niet klaar ben met mijn leven.’

Na de dood van zijn zoon werkte hij nog anderhalf jaar als netmanager bij de NPO, waar Lips NPO 3 onder zijn hoede had. Maar hij voelde in 2014 dat hij een nieuwe weg moest inslaan. ‘Ik moest iets doen met wat ik had meegemaakt.’ Ook omdat zijn collega’s bij de NPO niet goed raad wisten met de situatie. ‘Ik was vroeger een heel ambitieus mannetje, dat enorm zijn stempel op de dingen probeerde te drukken. Nu kregen ze er een kwetsbare vader voor terug.’

Na zijn vertrek bij de NPO werd hij gebeld door Alexander Klöpping. Met hem had Lips ooit in een debat over de NPO fel de degens gekruist. ‘Ik vond dat hij dat erg goed deed. Na afloop sprak ik hem aan en vroeg of hij zin had om bij de NPO mee te denken. Daar voelde hij niks voor. Maar nadat ik daar weg was, belde hij mij op. Hij zat net middenin de sores van de digitale nieuwskiosk Blendle en zei: ‘Ik zoek een soort mentor.’ Vanaf dat moment heb ik af en toe met hem meegedacht.’

Van het een kwam het ander. Lips werd vaker benaderd voor gesprekken over persoonlijke ontwikkeling. En hij begon in 2019 zelf gesprekken te voeren met mensen die hem inspireerden, zoals Arnon Grunberg, Jan Terlouw, Reinbert de Leeuw en prinses Irene. Die gesprekken nam hij op met een videocamera, en werkte hij later uit voor dagblad Trouw. Die ontmoetingen werden de basis voor zijn boek Wie kies je om te zijn? ‘Het gekke is dat ik sterk het gevoel heb dat die gesprekken een soort mentale voorbereiding zijn geweest voor mijn huidige situatie. Alsof ik die boeken ook voor mezelf heb geschreven.’

Hij moest de afgelopen maand vaak denken aan het verhaal dat hij hoorde van bioloog Willem Beekman. Die had het met Lips gehad over de wonderlijke transformatie van rups naar vlinder. ‘Als jongetje heeft hij die cocon een keer opengemaakt. En toen kwam de verbazing: hij vond geen rups maar ook geen vlinder. Er was alleen maar snot. Sinds dat verhaal ben ik erg van het woord ‘snot’ gaan houden, als metafoor voor onze tijd. Mensen die zeggen dat zij wel weten waar we naar toegaan, moet je wantrouwen. Die maken de cocon voortijdig open en snijden het leven kapot. Ik betrek het ook op mijn situatie: ik moet de oude Roek loslaten, terwijl de nieuwe Roek nog niet zichtbaar is. Ik schrijf in mijn boek ‘om te behouden moet je de bereidheid hebben om te verliezen’. Dat is voor mij de essentie geworden.’

Job zou nu bijna 30 zijn geweest. En toch blijft hij voorgoed een jongen van 18. ‘Hij is voor mij niet ouder geworden, maar wel wijzer. Hij reist nog steeds met me mee, elke dag. Soms denk ik dat ik iets van zijn belofte aan het vervullen ben. Toen het net gebeurd was, droomde ik geregeld dat ik op een operatietafel lag. Mijn borst werd opengezaagd en er werd iets uit mijn lijf gehaald. Geamputeerd zijn, dat komt nog het dichtst in de buurt bij wat je voelt bij het verlies van een kind. Er zit een enorm gapend gat van binnen. De eerste twee jaar zijn het venijnigst. Als verdriet een beest is, weet je nooit wanneer dat beest uit zijn kooi ontsnapt. En toch heelt het uiteindelijk. Om echt te helen moet het kennelijk eerst helemaal kapot. In Japan heb je een oude kunstvorm waarbij een gebroken kopje weer in elkaar gezet wordt. Zo’n kopje wordt op een bepaalde manier gelijmd, met gouden naden. Nadien zijn die kopjes veel meer waard dan voordat ze braken.’

Hoe lijm je jezelf?

‘Onder meer door die goede gesprekken te voeren. Daar heb ik veel aan gehad. Langzaamaan is het verdriet milder geworden. Het is nu eerder ontróéring. Ik kreeg hier in het ziekenhuis van alle vrienden van Job een kaart. Dat had ik in het eerste jaar verschrikkelijk pijnlijk gevonden. Nu voelde ik diepe ontroering. Ik heb echt gehuild om die kaarten. Omdat ze staan voor verbinding, en voor hoe hij er nog steeds bij is.’

Zit dat gat nog in je?

‘Het gat van binnen is gevuld. Vooral door dat intense zoeken naar waarom we hier op aarde zijn. Ik heb het gevoel dat hij me helpt. Vlak voordat Job overleed, heeft hij me gevraagd om een foto te maken van hem met zijn opa. Niet lang daarna is ook mijn vader overleden. Die foto staat hier. Elke keer dat ik naar die foto kijk, hou ik mezelf voor: zorg dat je niet verbitterd raakt. Ga vooral niet denken: ‘Waarom moet mij dit overkomen, net nu het leven weer goed gaat?’ Job heeft maar achttien jaar geleefd. Ik heb al eenenzestig jaar gehad. Ik hoop vurig dat ik er nog wat jaren bij krijg. Maar als dat niet zo is, kan ik dat hopelijk verdragen. Ik heb al zoveel mogen doen. Dat is op een bepaalde manier ook echt troostend.’